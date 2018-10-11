Мама «девочки с розовыми волосами» намерена судиться со школой, чтобы никто больше не вмешивался в личную жизнь школьников

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-11T14:52:16+03:00

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Напомним: в начале сентября 10-классницу Зину Агишеву директор гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы.

Ее мама, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, написала об этом случае в соцсетях. Посетители ее страницы в «Фейсбуке» устроили флешмоб - присылали фото с розовыми волосами и бородами.

- Мне предложили либо привести девочку в понедельник с «нормальными волосами», либо переводить ее на индивидуальный план обучения! - рассказала тогда Надежда Агишева в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Разгорелся скандал. Районная прокуратура провела проверку и признала действия руководителя школы незаконными. А также опротестовала «школьный устав» - так называемый локальный нормативный акт, предложив изменить его.

И вот Надежда Агишева объявила на своей странице в «Фейсбуке», что готова в суде отстаивать права дочери.

«После того, как я сегодня ознакомилась с объяснениями администрации школы, приняла очень важное решение - поддержать лично в суде требования прокуратуры и заявить себя и Зину потерпевшими от неправомерных действий администрации, - написала депутат. - Вплоть до того, что сама лично пойду оспаривать в суде законность локального нормативного акта школы. Прокуратура выявила в локальных нормативных актах школы ущемление права детей на свободу мысли и самовыражения и вмешательство в частную жизнь".

Как сообщила Надежда Агишева, она будет отстаивать в суде интересы не только своей дочери, но и других школьников. И готова использовать для этого свои юридические знания и опыт депутатской работы.

- Я очень старалась выключить юриста и депутата, а теперь включу все свои возможности для изменения этой системы, - пообещала она пользователям соцсетей.

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