Теперь купить недвижимость в Перми можно с помощью аккредитива

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T14:17:05+03:00

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Еще совсем недавно самым надежным и удобным способом рассчитаться с продавцом квартиры были сейфовые ячейки в банке. После подписания договора купли-продажи недвижимости покупатель передавал продавцу ключ «от ячейки, где деньги лежат». И тот, торопясь, пересчитывал лежащие там купюры.

Теперь появился более надежный и безопасный способ - аккредитив на покупку недвижимости. Подобный инструмент предлагает филиал «ФОРА БАНК» в г.Перми. Банк гарантирует, что сделка пройдет в полном соответствии с условиями договора, а безналичная форма расчетов исключает риски, возникающие при работе с наличными денежными средствами. При этом нет необходимости в проверке и пересчете наличных денежных средств. А продавец может получить деньги в любом офисе, вне зависимости от места заключения договора на аккредитив.

Как это работает:

1) Продавец и покупатель заключают договор купли-продажи;

2) Покупатель бесплатно открывает текущий счет в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и вносит необходимую сумму;

3) Продавец и покупатель оформляют заявление на аккредитив;

4) После предоставления продавцом документов, подтверждающих выполнение условий, указанных в договоре, банк перечисляет денежные средства на счет продавца.

Оформление аккредитива в «Фора Банке» абсолютно бесплатно. И это еще один плюс данного инструмента.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.