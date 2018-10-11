Губернатор – о секрете семейного счастья, розовых волосах и IKEA в Перми (спойлер – ее не будет)

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-11T12:30:34+03:00

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Об оперном театре

Оперный театр будет построен в Разгуляе, за памятником Татищева. Театр просит кроме залов для балета и опер еще один зал - для симфонических концертов. Пока мы ведем дискуссию. К единому мнению еще не пришли. Будем реконструировать и старое здание театра. В этом году собираемся приступить к проектированию нового, чтобы получить федеральное финансирование.

О банкротстве «Мотовилихинских заводов»

На заводе организовано новое юрлицо, туда переведены люди и госзаказ. Прошла переуступка долга. Для нас крайне важно сохранить там рабочие места. «Мотовилихинские заводы» продолжат работу, но часть неиспользуемой заводской территории, расположенная ближе к Речному вокзалу, возможно будет передана в собственность края. Пока идут переговоры.

Об аквапарке

Аквапарк точно нужен в городе. Сейчас в Перми рассматривается несколько площадок. Первая - у зоопарка, что было бы логично. Но практика показывает, что лучше их привязывать к большим торговым центрам, где есть кинотеатры. Поэтому мы связались с инвестором, который ведет на ипподроме строительство большого торгового центра с детскими развлекательными центрами и кинотеатром, предложили ему интегрировать туда и аквапарк. Там рядом -спортивный комплекс имени Сухарева. В таком случае мы получим единый спортивно-развлекательный кластер вдоль Шоссе Космонавтов. Если не найдем частных инвесторов, будем изыскивать другую возможность для строительства аквапарка.

О проверках холодильников

Никаких новостей об обследовании жилья школьников, я думаю, мы больше не услышим, потому что такой темы больше нет. Но выявление ребят группы риска - очень важно. У нас произошли два трагических случая – в школе №127 и в Краснокамске, и в обоих случаях дети не входили в группу риска. Мы вчера провели совещание о создании системы выявления детей из группы риска. Сейчас создается информационная система, в которую будут поступать данные из образования, здравоохранения, правоохранительных органов, ЗАГСа. Это даст звоночек социальному педагогу обратить внимание, что у ребенка могут быть дома проблемы. Но без подробностей, личная информация не должна раскрываться. Чтобы мы чувствовали себя защищенными от «Большого Брата». Вторая задача - вооружить педагогов инструментами работы с такими детишками.

О розовых волосах

Как отец девочек, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, важно уверенно чувствовать себя коллективе. Жестких запретов быть не должно. Школа может вводить правила, но они должны быть заранее всем известны и одобрены всеми родителями. И я противник установления жестких правил на уровне края или города. Это должна решать каждая школа самостоятельно. И я бы не хотел, чтобы моему ребенку говорили, почему у него такой цвет волос, почему он пришел в таких джинсах. По моему ответу вы понимаете, что я до конца не понимаю.

Ответ на вопрос читателя «Комсомольской правды» о закрытии железной дороги

Закрытие железнодорожного сообщения на участке Мотовилиха - Пермь-2 не означает отмену пригородных поездов. Все электрички будут ездить. Но раньше человек приезжал на Пермь-2 и на автобусе двигался куда-то дальше. Сейчас на первоначальном этапе поезда со стороны Голованово и Левшино будут ходить до Перми- I. Город закупает пять автобусов, которые будут ходить от Перми-1 через центр города до Перми-2. И пассажир сможет выйти, где ему удобнее. Платить за автобус не придется. Если есть железнодорожный билет, проезд будет бесплатным.

На втором этапе будет создан пересадочный узел в Мотовилихе. К этому времени мы как раз запустим трамвай по набережной.

О цирке

Реконструкция здания цирка - сложный вопрос. Оно находится в федеральной собственности, к тому же является объектом культурного наследия. Сейчас ведем переговоры с Росцирком о проведении работ. Планируем снять статус объекта наследия, чтобы можно было вести работы, но при этом сохраним облик цирка, чтобы он остался символом Перми.

О зоопарке

Работы строительству по первой очереди идут по графику. Они должны завершиться летом следующего года. Но после этого зоопарк еще не сможет принять посетителей. Нужно получить подтверждение международного статуса, что зоопарк может принять зверей. Потом предстоит переезд животных и приобретение тех зверей, которых не хватает. По плану все эти работы закончатся к концу 2019 года - началу 2020 года. В следующем году приступим к строительству второй очереди: океанариум и слоновник. Это большая стройка. Планируем завершить к концу 2020 года.

О выплатах на 3-го ребенка

В 2018 году выплат на третьего ребенка не было, потому что и демография была в норме, и было недопонимание о финансировании. Минсоц России предлагал нам финансирование на условиях: 70 процентов – наши, 30% - федеральные деньги. Это привело бы к расходам в полтора миллиарда из краевого бюджета. У нас нет таких денег.

После нашего обращения Минздрав предложил соглашение на 2019 год из расчета: 27 процентов платит край, 73 процента –федерация. Теперь нам это посильно. Но условие по соглашению - только на детей, родившихся м в 2019 году. И только на один год. В ближайшее время будем добиваться нового соглашения сроком на шесть лет. На наш взгляд, это будет более логично с точки зрения планирования бюджета и позволит людям чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Об ИКЕА

Похвастаться пока нечем. ИКЕА очень аккуратно планирует свое развитие в России. Мы обращаемся к ним раз в полгода, узнавая, не поменялись ли их планы. Но пока ответа нет.

О секрете семейного счастья

Надо поменьше работать и всегда отвечать на звонки жены, хотя это не всегда удается.

О музыке, которую слушает

Слушаю русский рок 90-х годов, к примеру, группу «Ленинград». И приучаю себя к музыке, которую слушают мои дети, вольно или невольно.