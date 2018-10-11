2018-10-11T11:50:10+03:00
Общество

В Перми арт-объект «Счастье не за горами» превратили в «Смерть»

Мэрия пообещала восстановить символ города
Константин КЯКИНЕН
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фото: группа "Вконтакте" "Типичная Пермь"фото: группа "Вконтакте" "Типичная Пермь"
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Знаменитый пермский арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Неизвестные вандалы превратили культовую фразу, известную каждому пермяку, в «Смерть не за горами». В ненастную осеннюю погоду символ Перми теперь полностью поменял свой смысл.

Утром надпись сначала пытались закрыть баннером «Россия - моя история», но ветер срывал накидку. Затем начали демонтировать арт-объект и многие пермяки забеспокоились. Однако убирать символ Перми не собираются, сейчас только убрали слово «Смерть»

- Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект, - рассказали нам в пресс-службе мэрии. - Поврежденная часть уже демонтирована. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что СЧАСТЬЮ в городе быть. Сколько времени на это потребуется, мы пока сказать не можем.

У "Счастья не за горами" любили фотографироваться влюбленные парочки и туристы Фото: архив "КП"

У "Счастья не за горами" любили фотографироваться влюбленные парочки и туристыФото: архив "КП"

Пока никто из уличных художников не взял ответственность за порчу арт-объета. Хотя фразу «Смерть не за горами» часто использовал в своих изображениях пермский художник Андрей Илькаев (Sad Face). Он даже презентовал футболки с таким изображением.

Напомним, что арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на пермской набережной около Речного вокзала в 2009 году. Создал популярный символ Перми Борис Матросов. сам автор вживую увидел свое творение только в этом году.

В ближайшее время арт-объект собираются восстановить.

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