Участник конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» - клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог»

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-10T16:10:05+03:00

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В пермской клинике лазерной хирургии и флебологии «Флеболог» занимаются вопросами лечения варикозной болезни методом ЭВЛК. Эндовенозная лазерная коагуляция – это метод лечения варикоза, который не требует послеоперационной реабилитации. Сразу после проведенной процедуры ЭВЛК пациент способен самостоятельно передвигаться, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Единственное, что после операции пациент отдыхает 20 минут в специальной палате.

Фото предоставлено клиникой

Чем хорош именно этот метод?

- процедура проводится под ультразвуковым контролем, что позволяет устранить все источники патологического венозного кровотока;

- разрезы не применяются. Удаление варикозно расширенных вен выполняется через проколы 2-4 мм, заживающие без рубцов.

- безопасность: перед процедурой пациент проходит всестороннее обследование.

- наркоз не применяется, используется местная анестезия

- отсутствует необходимость нахождения в стационаре.

- сохранение трудоспособности;

- минимальная реабилитация;

Смотровые кабинеты, где проходит прием пациентов, оборудованы современными УЗИ - аппаратами. А стерильность помещения поддерживается с помощью специальных ультрафиолетовых бактерицидных ламп.

- За все время работы клиники выполнено более 3000 операций, - говорят в клинике. - Мы даем пожизненную гарантию на лечение варикоза методом ЭВЛК, что подтверждает именной сертификат.

Адрес: ул. Тополевый переулок, д.6. Телефон: 20-47-888. Сайт: http://www.flebolog-perm.ru/