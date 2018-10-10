2018-10-10T16:10:05+03:00
Общество

Участник конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» - клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог»

В учреждении лечат варикозную болезни методом ЭВЛК
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото предоставлено клиникойФото предоставлено клиникой
Изменить размер текста:

В пермской клинике лазерной хирургии и флебологии «Флеболог» занимаются вопросами лечения варикозной болезни методом ЭВЛК. Эндовенозная лазерная коагуляция – это метод лечения варикоза, который не требует послеоперационной реабилитации. Сразу после проведенной процедуры ЭВЛК пациент способен самостоятельно передвигаться, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Единственное, что после операции пациент отдыхает 20 минут в специальной палате.

Фото предоставлено клиникой

Фото предоставлено клиникой

Чем хорош именно этот метод?

- процедура проводится под ультразвуковым контролем, что позволяет устранить все источники патологического венозного кровотока;

- разрезы не применяются. Удаление варикозно расширенных вен выполняется через проколы 2-4 мм, заживающие без рубцов.

- безопасность: перед процедурой пациент проходит всестороннее обследование.

- наркоз не применяется, используется местная анестезия

- отсутствует необходимость нахождения в стационаре.

- сохранение трудоспособности;

- минимальная реабилитация;

Смотровые кабинеты, где проходит прием пациентов, оборудованы современными УЗИ - аппаратами. А стерильность помещения поддерживается с помощью специальных ультрафиолетовых бактерицидных ламп.

- За все время работы клиники выполнено более 3000 операций, - говорят в клинике. - Мы даем пожизненную гарантию на лечение варикоза методом ЭВЛК, что подтверждает именной сертификат.

Адрес: ул. Тополевый переулок, д.6. Телефон: 20-47-888. Сайт: http://www.flebolog-perm.ru/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Реконструкция Компроса: убрать остановки от политеха и расширить тротуары
Губернатор встретился с профсоюзным активом региона
Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть
Директор пермского кафе, пытавшийся дать взятку полицейскому, предстанет перед судом
В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию
В Перми ищут 79-летнего пенсионера с татуировкой девушки
«Гнилой зуб» на месте бывшей кондитерской фабрики в Перми займут кинотеатр и пятизвездочный отель
В Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка
Замначальника регионального МВД приехал в Пермь из Амурской области
Житель Прикамья задержан при передаче двух айфонов заключенному
Глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме
Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря
В Прикамье девушка ударом головы вырубила полицейского