Под «Мостом глупости» в Перми застряли две «Газели» сразу

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-10T12:45:24+03:00

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Наверняка все слышали про «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, под которым регулярно застревают машины с фургонами. Там висит знак «2,7 метра», но он – не указ для некоторых водителей «Газелей», которые упорно направляют машины в ловушку, хотя те не проходят по указанным габаритам.

За девять лет существования питерский мост «поймал» уже около полторы сотни машин.

В Перми тоже есть свой «Мост глупости»: тоннель под эстакадой на Шоссе Космонавтов возле бизнес-парка «Морион». Там ограничение по габаритам еще больше – с обеих сторон тоннеля вывешены знаки «2,2 метра».

И хотя статистику пермского «Моста глупости» в местных соцсетях пока еще не ведут, он исправно продолжает собирать «автоурожай».

Летом под пермским мостом глупости потерпел аварию фургон с хлебом. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".

Пермяки, работающие на «Морионе», рассказывают, что «Газельки» под пермским Мостом глупости застревают практически каждый месяц, так что, выходя на обед, они невольно на него посматривают: не оказалась ли очередная жертва водительской глупости в ловушке?

Но на этот раз глазам прохожих предстала и вовсе удивительная картина: под «мостом глупости» застряли одновременно две «Газели», которые ехали в одну сторону.

- Одна из них не смогла проехать под мостом - уперлась в мост фургоном, другая стала ее объезжать и тоже застряла, - рассказали очевидцы.

Пользователей соцсетей это комическое ДТП развеселило.

- Двойной удар! Берут пример с Санкт-Петербурга, - написал один из посетителей страницы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

- «Газелька», которая не смогла, и другая, которая хотела показать, как надо. Премию Дарвина этим господам! – прокомментировал снимок другой.

- «Два дебила это сила», - подумали водители и решили вдвоем толкнуть мост, - в шутку предположил третий.

- Этим тоннелем пользуются работники «Мориона», которые оставляют машины на нашей парковке, - говорит охранник автостоянки Сергей, - Но застревают не они, а те, кто хочет побыстрей попасть на Шоссе Космонавтов с улицы Стахановская, когда на той скапливаются пробки. Видите, тут дорога в тоннеле идет немного в горку, и при въезде в него «потолок» выше, чем 2,2 метра, но затем высота проезда постепенно уменьшается. Так что некоторым подъезжающим со стороны Стахановской водителям кажется, что смогут под мостом проехать. Но знак недаром тут повесили – в конце тоннеля высота проезда как раз два метра с хвостиком. Вот и застревают.

Но на этот раз фургон застрявшей «Газели» явно не проходил даже в начало тоннеля.

- Что мы можем поделать? – разводят руками и ГИБДД Перми. – Знаки с ограничением габаритов повесили, их хорошо видно, тем более, что перед тоннелем автомобили должны двигаться не быстрее 40 километров в час – прямо перед ним пешеходный переход. Мы про эту «ловушку» знаем, в курсе, что там время от времени застревают машины с фургонами. Но обычно водители «Газелей» об этих ДТП не сообщают – по ОСАГО они страховку в подобном случае все равно не получат, а по КАСКО – мало кто страхуется. Так что, какой урожай уже собрал пермский «Мост глупости», подсчитать не получится.

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