Кем бы вы были на балу XIX века? Пройдите тест по мотивам книги «Война и мир»!
19,21 и 28 октября в Театре-Театре состоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой». Более 150 костюмов для зрителей, оркестр, обучение танцевальным элементам, флирт веера и светское общение дадут возможность стать участниками уникального действия вместе с актерами.
В связи с премьерой мы подготовили личностный тест. Пройдите его и узнайте, кем бы вы поехали на бал, если бы жили в XIX веке. Делитесь результатами с друзьями в соцсетях!
Узнавайте подробности о спектакле и приобретайте билеты в кассе театра и онлайн: https://teatr-teatr.com/repertoire/bal-natasha-rostova-graf-tolstoyl/
16+
Кем вы поедете на бал.Давайте узнаем, кем бы вы были на первом балу Наташи Ростовой.