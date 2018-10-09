2018-10-09T15:27:42+03:00
Общество

Кем бы вы были на балу XIX века? Пройдите тест по мотивам книги «Война и мир»!

Тест приурочен к премьере спектакля Театра-Театра «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой»
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено пресс-службой театраФото предоставлено пресс-службой театра
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19,21 и 28 октября в Театре-Театре состоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой». Более 150 костюмов для зрителей, оркестр, обучение танцевальным элементам, флирт веера и светское общение дадут возможность стать участниками уникального действия вместе с актерами.

В связи с премьерой мы подготовили личностный тест. Пройдите его и узнайте, кем бы вы поехали на бал, если бы жили в XIX веке. Делитесь результатами с друзьями в соцсетях!

Узнавайте подробности о спектакле и приобретайте билеты в кассе театра и онлайн: https://teatr-teatr.com/repertoire/bal-natasha-rostova-graf-tolstoyl/

16+

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