2018-10-08T17:10:58+03:00
Происшествия

«Не хватайся за шланг, а лучше машину отгони, чтобы не загорелась»

Полицейские спасли на пожаре мужчину и его автомобиль
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ильгиз Закрулин (слева) и Владимир Прибылев помогли спастись жителю Октябрьского.Ильгиз Закрулин (слева) и Владимир Прибылев помогли спастись жителю Октябрьского.Фото: Из материалов пресс-службы
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- Когда увидели пламя над домом и дым во все стороны, подумали только об одном – надо людей спасать, - говорит капитан полиции Ильгиз Закрулин.

Экипаж ДПС ночью патрулировал улицы поселка Октябрьский. Увидев клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из частного деревянного дома, Ильгиз Закрулин и его напарник майор Владимир Прибылев сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами поехали к горящему зданию.

- Сам дом заброшен, в нем никто не живет, но возле него на улице стоял легковой автомобиль Ford, который в любую секунду мог загореться и взорваться, - рассказал Ильгиз Закрулин. - А хозяин в ту ночь спал в своем новом, недавно построенном доме.

Капитан бросился будить владельца здания. Полицейский стучал в окно, до тех пор, пока тот не проснулся, а потом помог ему выбраться из дома. Тем временем Владимир Прибылев разбудил женщину из соседнего дома, так как пламя могло перекинуться и на ее жилье.

- Хозяин дома спросонья не знал, за что схватиться, - рассказал Владимир Прибылев. – Взялся за шланг, хотел огонь заливать. Но там струйка тоненькая, толку-то от нее… Говорим: ты лучше машину отгони, чтобы не загорелась.

Полицейские помогли владельцу откатить автомобиль на безопасное расстояние. После этого на место происшествия приехали пожарные, которые и затушили огонь.

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