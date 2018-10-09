«Не хватайся за шланг, а лучше машину отгони, чтобы не загорелась»

СЕГОДНЯ 05:44 2018-10-08T17:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

- Когда увидели пламя над домом и дым во все стороны, подумали только об одном – надо людей спасать, - говорит капитан полиции Ильгиз Закрулин.

Экипаж ДПС ночью патрулировал улицы поселка Октябрьский. Увидев клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из частного деревянного дома, Ильгиз Закрулин и его напарник майор Владимир Прибылев сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами поехали к горящему зданию.

- Сам дом заброшен, в нем никто не живет, но возле него на улице стоял легковой автомобиль Ford, который в любую секунду мог загореться и взорваться, - рассказал Ильгиз Закрулин. - А хозяин в ту ночь спал в своем новом, недавно построенном доме.

Капитан бросился будить владельца здания. Полицейский стучал в окно, до тех пор, пока тот не проснулся, а потом помог ему выбраться из дома. Тем временем Владимир Прибылев разбудил женщину из соседнего дома, так как пламя могло перекинуться и на ее жилье.

- Хозяин дома спросонья не знал, за что схватиться, - рассказал Владимир Прибылев. – Взялся за шланг, хотел огонь заливать. Но там струйка тоненькая, толку-то от нее… Говорим: ты лучше машину отгони, чтобы не загорелась.

Полицейские помогли владельцу откатить автомобиль на безопасное расстояние. После этого на место происшествия приехали пожарные, которые и затушили огонь.