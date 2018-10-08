В Перми полицейский год игнорировал жалобы пенсионерки на издевательства сына. И тот ее убил

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-08T14:47:54+03:00

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«Когда убьют, тогда и приходите». Совсем недавно мы писали о том, как пермячка написала в полицию 11 заявлений на соседа-изверга. Тот избивал и угрожал убить женщину. Полиция отказывалась возбуждать дело. Сосед разрезал женщину на куски.

Еще одно такое дело сейчас рассматривают в Индустриальном суде. Мать жаловалась в полицию на сына-изверга. Стражи порядка бездействовали, и сын забил мать насмерть. На скамье подсудимых - участковый, который игнорировал жалобы пенсионерки. По статье «Халатность» полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ночевала в магазине

У Галины Маньковой когда-то была обычная жизнь. Муж, двое сыновей. Женщина работала крановщицей, супруг - строителем.

Несколько лет назад муж умер. Выпивал, не выдержало сердце. Сыновья тоже все чаще стали прикладываться к бутылке. Со временем оба пристрастились к наркотикам. Старший умер, а младшего, Алексея, посадили за торговлю наркотиками.

Алексей Хохряков вышел из колонии два года назад, и жизнь Галины Васильевны превратилась в ад.

- Сначала казалось, что Леша исправился - привел в дом девушку, они ждали рождения дочери, - рассказывают соседи. - А потом взялся за старое - водка, дружки, наркотики.

Жена с ребенком от мужа сбежала. 69-летней Галине Васильевне бежать было некуда. Хохряков требовал у матери деньги, а когда пенсионерка показывала пустой кошелек - бил ее, пока не скажет, куда спрятала заначку.

- Он мог раздеть мать догола и требовал у униженной женщины деньги на водку и наркотики, - вспоминают соседи. - Мог ночью выгнать из квартиры, и ей приходилось ночевать в круглосуточном магазине.

Женщина ходила в полицию - писала заявления на сына, но там отказывались возбуждать уголовное дело. Мол, нет состава преступления - угрозы носят лишь словесный характер.

Как-то после очередного избиения Хохрякова увезли в отдел, но уже утром он вернулся домой - злой как собака. Наорал на мать, оборвал телефонный кабель и запер женщину в квартире, чтобы никуда не звонила.

Тогда как раз приняли закон о декриминализации статьи «Побои». И Хохрякова даже не оштрафовали.

Дом, где случилось убийствоФото: Вероника РАНГУЛОВА

«Ломайте дверь, он ее сейчас там убьет»

Как-то пенсионерка не выдержала и ушла жить к соседке, но в день пенсии на пороге квартиры снова объявился Хохряков. Силой затащил мать домой и отобрал деньги.

Полицию вызвали соседи, но дверь в квартиру никто не открыл.

- Ломайте дверь, он же ее сейчас там убьет, - просили соседи.

- Мы не имеем права, - ответили участковые и уехали.

И через неделю Хохряков убил мать. 11 апреля прошлого года он привел домой друга, весь день пили водку и несколько раз бегали за спиртным в магазин.

- Когда у нас кончились деньги, Алексей стал просить у матери две тысячи рублей, - рассказывал позже на суде его собутыльник. - Мать сказала, что заплатила за свет и денег нет. Они долго ругались в соседней комнате, а потом я услышал, что Леха начал ее избивать. Я забежал к ним, пытался его оттащить, но он повалил бабушку на пол и начал бить ногами.

Оставив избитую женщину на полу, мужчины ушли в магазин, а когда вернулись, пенсионерка была мертва. Экспертиза показала, что у пострадавшей были ушибы мозга, переломы носа, грудины, ключицы, ребер, разрыв легкого.

Ее сына арестовали. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» преступник уже получил 9 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

В полицию ходила каждый месяц

Когда шло следствие, начали разбираться, почему полиция не реагировала на жалобы пенсионерки.

- Погибшая неоднократно обращалась к своему участковому с заявлениями на сына, но надлежащей реакции со стороны полицейского не было, - рассказали «КП» следователи. - Участковый прекрасно знал обстановку в этой семье, осознавал, что пенсионерка абсолютно беззащитна перед своим сыном, однако относился к своим прямым обязанностям недобросовестно и небрежно. Проверки по заявлениям в необходимом объеме не проводил, на осмотр места происшествия не выезжал, с родственниками и соседями не беседовал.

По результатам проверки возбудили уголовное дело в отношении участкового Евгения Чадова.

По словам государственного обвинителя, установлено семь фактов, когда по заявлениям пенсионерки Чадов выносил неправомерные решения. Женщине отказывали в возбуждении уголовного дела либо материалы просто списывались в архив, потому что нет состава преступления.

Кроме того, следствие, к примеру, насторожил тот факт, что в день, когда Хохряков убил свою мать, Чадов написал рапорт, что приходил к ним домой, но никого не застал.

- Есть основания полагать, что рапорт и многие другие материалы были составлены фиктивно, - считают следователи.

А что же руководитель Чадова, который подписывал отказы в возбуждении уголовных дел?

- В отношении начальника службы участковых проводилась служебная проверка, о ее результатах нужно узнавать в полиции, - сказал наш источник, близкий к следствию. - У каждого участкового может быть до 50 - 100 материалов проверки в неделю, и каждую бумажку должен подписать начальник. Он физически не способен проверить каждый факт, изложенный в рапортах его подчиненных. Получается, верит им на слово.

Сам участковый Чадов свою вину не признает и с журналистами общаться отказывается.

Как стало известно «КП», после возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника полиции его не отстранили от работы. В Следственном комитете нам пояснили, что вопрос об увольнении человека, который находится под следствием, решается непосредственно его руководством. Мы направили журналистский запрос в краевую полицию, ждем ответ.

СКАЗАНО

Комментарий адвоката полицейского

- В соответствии с законом подсудимый применял все меры правового воздействия по отношению к сыну убитой матери, тот неоднократно привлекался к административной ответственности, находился в розыске, - говорит Марк Добрянский. - Препятствием для привлечения Хохрякова к уголовной ответственности являлось нежелание потерпевшей привлекать его, женщина надеялась на его исправление. Кроме этого, в 2016 году Хохряков был привлечен к уголовной ответственности, но ввиду декриминализации статьи «Побои» был освобожден от наказания по не реабилитирующим основаниям.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Куда жаловаться, если полиция не реагирует

Инструкцию, как защитить себя, дал нам пермский юрист Дмитрий Березин.

1. Если в отношении вас совершаются противоправные действия, в первую очередь нужно идти к участковому, который курирует ваш дом. И добиться, чтобы он принял от вас письменное заявление.

2. На руки вам должны выдать документ, что заявление принято. Ему присваивают номер и регистрируют в книге учета сообщений о преступлении (КУСП).

3. Далее нужно дождаться процессуального решения, проверка может идти от 10 дней до месяца.

4. Если с вынесенным решением вы не согласны, жалобу можно подать в прокуратуру. Здесь два варианта. Либо вы обращаетесь в прокуратуру по месту жительства, либо в прокуратуру Пермского края (улица Луначарского, 60), где организовано круглосуточное дежурство дежурного прокурора. Он обязан помочь грамотно составить жалобу, зарегистрировать ее и направить в нужный отдел.