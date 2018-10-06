Александр Карелин о девочке с розовыми волосами, мальчике в серых джинсах и о том, как пермячкам защищать себя

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-06T15:01:02+03:00

Александр Карелин: В Перми я бороться не буду, чтобы не выглядеть эгоистом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Перми открылся ХХ Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, который собрал около 300 участников из 36 стран мира. Накануне открытия чемпионата на радио «Комсомольская правда» выступил трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Кстати, сам Александр признался, что ему больше нравится формулировка: «Чемпионат в категории «Мастерс».

- «Мастерс» звучит как-то маняще. Потому что, когда слышишь слово «ветераны», представляешь, что сейчас выйдут такие мощные «пылесосы», после каждой схватки которых по всем углам надо будет собирать песок. Здесь же все иначе. Турнир очень представительный, несколько возрастных категорий.

- Александр Александрович, а вы сами в Перми на ковер выйдете?

- Только на мастер-классах. Есть одно ограничение, которое я сам на себя наложил. Я и так слишком долгое время вероломно занимал первые места в сборной и ездил на все соревнования. У нас нет скамейки запасных, есть только один представитель в каждой категории. Поэтому я сказал, что на ветеранах бороться не буду, чтобы не выглядеть оголтелым эгоистом. Здесь я вместо мебели, чтобы привлечь внимание к турниру.

- Кроме того, что вы спортсмен и депутат Государственной Думы, вы еще и родитель троих детей. Вы, наверно, слышали о двух случаях, произошедших в Пермском крае, когда не пустили девочку в школу из-за розовых волос и мальчика из-за серых джинсов. Каково ваше отношение к таким ситуациям?

- Это зависит от конкретных условий. Если педагогический коллектив и родительский комитет школы приняли на себя ответственность и установили обязательное ношение формы определенного образца, все должны придерживаться этих требований. Если же форма не регламентирована, то не пускать на уроки за цвет джинсов - это вкусовщина. То же самое и с локонами. Неважно, в какой цвет выкрасила волосы барышня в поисках своей идентичности. Если это жестко не оговорено, а является только взглядом кого-то из «самых правильных и категорических» педагогов, это не оправдывает недопущения к занятиям. Если же существуют правила, то они обязательны для всех.

Это как с сотовыми телефонами. Я помню, когда ходил на родительские собрания к своим детям, особенно в выпускных классах, спрашивал у учителей: «А почему, собственно говоря, вы жалуетесь, что телефоны отвлекают учеников, но в то же время говорите: как же мы их оставим без телефонов?» Можно ведь принять решение: поставить в классе ящичек и на время уроков сдавать телефоны в этот ящичек. А на перемену выдавать их.

- А в Госдуме вы сдаете телефоны?

- Нет, но ведь есть разумное поведение. Мы их ставим на беззвучку. Сейчас в студии я тоже телефон не сдал, но не выкладываю его на стол. Во-первых, стыдно, он у меня устаревший, не хочется казаться архаичным, а во-вторых, он же отвлекает от работы. А все, что отвлекает от работы, недопустимо.

- Александр Александрович, посоветуйте, пожалуйста, какие могут быть способы самозащиты для женщин на улице.

- Первый и главный способ – не провоцируй. Есть хорошая поговорка – «Не буди лихо, пока оно тихо». Легкомысленное одеяние может спровоцировать ненужное внимание. Если ты не предполагаешь сопровождения спутника, наряд надо подбирать подобающий. И не провоцировать излишнего интереса к себе, это тоже ведь всем понятно.

И самое главное – быть уверенной в себе. Неважно, в каком ты при этом костюме. Я говорю не о самообороне, а о манере поведения. Иногда даже словом можно остановить самые опасные намерения.

- Например? Что делать, если я иду и слышу за спиной шаги?

- Не геройствовать. Это очень важно. Не надо пытаться самой решить эту проблему, а вынести ее на обозрение, то есть по возможности выйти на освещенную улицу, где идут люди. Если такой возможности нет - поворачиваешься, резко наступаешь на ногу, а затем проверенный веками метод – бьешь коленом в пах.

- А если это не помогает?

- Тогда надо громко кричать, даже визжать – высокие звуки, которые способны испускать женщины, порой могут очень испугать. Царапаться – у вас на каждой руке по пять острых ножей, впивайтесь ими в незащищенные одеждой части тела. Можно носить гантель в сумке. Это и для фигуры хорошо, и в крайней ситуации всегда «отоварить» напавшего можно.