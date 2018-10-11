Пермский аэропорт «Большое Савино» опять хотят переименовать

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-11T13:58:30+03:00

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Пермский аэропорт «Большое Савино» вошел в число 45 воздушных гаваней страны, которых планируют переименовать в честь великих россиян. В Общественной палате России презентовали проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам регионов. Проект, получивший название «Великие имена России», не призван заменить уже существующие названия, речь идет лишь об их дополнении.

11 октября заработал сайт проекта великиеимена.рф, на котором определены условия конкурса и критерии выбора. Голосование пройдет в четыре этапа. С 11 по 21 октября будет сформирован первичный список имен-претендентов для названия аэропорта. Они будут составлены по итогам публичных обсуждений. С 22 по 28 октября жители региона смогут выбрать свой вариант имени из предложенных на сайте. С 29 октября по 7 ноября будет проведен социологический опрос и с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Результаты конкурса обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

- Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя», - отмечают организаторы. Оставить свой голос можно на сайте, в социальных сетях, отправкой смс-сообщения; путём заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и железнодорожных вокзалах.

Всего в список вошли 45 аэропортов, среди которых и пермский. Также предлагается выбрать имена для воздушных ворот Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Новосибирска, Иркутска и других.

- В нашей стране уже есть опыт присвоения имен поездам и самолетам, аэропортов пока мало. В других странах это в основном политики – Кеннеди, Рейган, Буш в США, Ататюрк в Турции, Индира Ганди в Индии. Считаю, что мы не должны политизировать это дело, - отметил сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян.

В пресс-службе пермского аэропорта нам пояснили, что речь о брендировании аэропорта, международная классификация «Большого Савино» останется прежней.

- Мы не можем не прислушаться к мнению жителей страны, наших посетителей, - заявили в пермском аэропорту. - Если будет принято решение о присвоении другого имени аэропорту, то будем следовать в соответствии с регламентом. Так же, как и в случае голосования за название нового терминала аэропорта.

Напомним, что ранее министр культуры России Владимир Мединский предложил назвать пермский аэропорт в честь основателя города - Василия Татищева. Поскольку, никто сейчас не помнит, как называется пермский аэропорт.

В 2017 году после открытия нового терминала аэропорта жители Пермского края высказались за сохранение названия «Большое Савино».