В этом году в Прикамье ожидают вирусы «Сингапур» и «Мичиган», к которым у пермяков нет иммунитета

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-04T11:02:37+03:00

Пока привиться от гриппа можно бесплатно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пермские эпидемиологи: Эпидемия ОРВИ пошла на спад, поэтому самое время ставить прививки от гриппа

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- Сейчас самое время ставить прививки от гриппа, - говорит заместитель начальника эпидемиологического отдела Роспотребнадзора Прикамья Наталья Вольдшмидт. – Эпидемия ОРВИ, связанная с началом учебного года, как раз пошла на спад - когда люди температурят, нельзя прививаться от гриппа. Да и когда испытывают легкое недомогание, тоже не стоит.

В этом году пермские эпидемиологи особенно настойчиво призывают пермяков привиться от гриппа.

- В дополнение к вирусу «Мичиган», который циркулировал у нас и в прошлом году, ждем вирусы «Сингапур» и «Колорадо», - отмечает Наталья Вольдшмидт, - Их в Прикамье не было уже несколько лет, и жители региона не имеют к ним иммунитета. А любой грипп – это тяжелое заболевание с температурой под сорок и возможными осложнениями.

В Пермский край уже поступила вакцина «Совигрипп».

- Пока вакцины завезено 45 процентов от потребности, но в ближайшее время поступит и вторая партия, - говорят в краевом управлении Роспотребнадзора. – Всего предстоит привить около миллиона жителей Прикамья.

Привиться бесплатно пока могут все желающие

Перечень тех, кому положены бесплатные прививки от гриппа, остался таким же, как и раньше. В прошлом году в него добавили страдающих хроническими заболеваниями лёгких, перенёсших инфаркт миокарда и беременных женщины.

Бесплатная вакцинация положена также дошкольникам, учащимся школ, сузов и вузов, пенсионерам старше 60 лет. А также – больным хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, людям с ожирением. Бесплатные прививки сделают работникам зоопарка и птицефабрик, сотрудникам транспортных компаний, педагогам, социальным работникам и медикам.

- Но если попросить терапевта в поликлинике выписать направление на прививку от гриппа, скорее всего, отказа не будет, - считает Наталья Вольдшмидт, - Вакцина в Пермский край поступает в достаточном количестве.

Обзваниваем пермские поликлиники, и выясняется: на самом деле бесплатно сделать прививку могут сделать все желающие. Причем – по упрощенной процедуре. По крайней мере – пока.

- Проходите сразу в 110 кабинет первичного осмотра, - говорят, например, в регистратуре Городской клинической поликлинике на улице Малая Ямская, 10. – Если вы к нам прикреплены – сделаем прививку бесплатно. Вакцины «Совигрипп» у нас пока достаточно.

Когда ждать эпидемию?

Пока случаев заболевания гриппом прикамские эпидемиологи не зарегистрировали.

В прошлом году они были отмечены уже в ноябре. Начало эпидемии гриппа пришлось на первую половину января этого года, а пик заболеваемости – на февраль.

- Это традиционный «график» гриппа в Пермском крае, - говорят медики. – Пока ничто не предвещает, что в этом году он может сильно измениться.

5 советов, как правильно сделать прививку

Как объясняют эпидемиологи, проивогриппозные вакцины – препараты мягкого действия. Но при прививке стоит соблюдать несложные правила.

- Прививку от гриппа нельзя ставить, если у вас повышенная температура или недомогание. Лучше выждать 1-2 недели.

- Вакцину «Совигрипп» не стоит прививать тем, у кого аллергия на белок куриного яйца - он содержится в составе препарата.

- Перед вакцинацией не следует употреблять вещества, способные вызывать у вас аллергию.

- После прививки лучше полчасика посидеть в поликлинике и убедиться, что у вас не возникла аллергическая реакция.

- Не следует употреблять алкоголь в течение 3 суток до прививки и за сутки до нее. Иначе вы можете попросту заболеть гриппом, пусть и в легкой форме.