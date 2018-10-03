Представителям малого и среднего бизнеса предложили новые тарифы на банковское обслуживание

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-03T15:01:25+03:00

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Получать банковские услуги наиболее выгодно в пакете. Среди пакетных предложений для малого и среднего бизнеса есть пакета услуг от АКБ «ФОРА-БАНК», которые можно выбрать в зависимости от сферы деятельности, оборотов, системы управления компании.

Клиенты, которые впервые открывают счет в АКБ «ФОРА-БАНК», могут рассчитывать на пакет «ФОРА-СТАРТ», главный плюс которого - бесплатное сопровождение. То есть комиссия за ежемесячное обслуживание и открытие расчетного счета составляет 0 рублей. Предложение действует при выполнении обязательных условий: открытии первого счета в рублях и проведении хотя бы одной операции по счету в первые два месяца.

Для торгово-сервисных предприятий существует пакет «ФОРА-ТОРГОВЫЙ». Главное преимущество этой тарифной системы – экономия на услугах эквайринга (льготный тариф на обслуживание операций с картами) и комиссии при сдаче наличной выручки в банк. За платежи и переводы между своими счетами и клиентами АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в рамках пакета банк не списывает комиссию. Ограничений по количеству нет. Те же самые условия действуют для платежей в бюджет.

В пакет услуг «ФОРА-ТОРГОВЫЙ» входят также выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт «ФОРА-КОРПОРАТИВНЫЙ». Можно оформить и зарплатные карты для сотрудников. Комиссия на зачисление средств - 0 процентов.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.