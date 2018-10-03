«Фора-банк» возобновил популярный депозит «777»

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-03T09:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Самым популярным и самым надежным способом сбережения денег у пермяков продолжает оставаться банковский депозит. Вклады позволяют не только сохранить свои деньги, но и приумножить их за счет выплачиваемых процентов. Но зачастую высокие ставки подразумевают ряд ограничений – к примеру, запрещается досрочное закрытие вклада, частичное снятие средств или пополнение счета. Так же в последнее время для получения более высокой ставки по вкладу Клиенту требуется оформить дополнительную услугу Банка – страховку, карту, вступление в НПФ и т.п. В противном случае, ставки уменьшаются на порядок.

Впрочем, это относится не ко всем депозитам. На днях «Фора-банк» возобновил вклада «777», с которого который поможет уже через год забрать деньги без потери процентов. Условия вклада соответствуют названию: минимальная сумма — 77 тысяч рублей, срок — 777 дней. Депозит предполагает два периода начисления процентов со ставкой 7,77% за первые 365 дней и 5,55% за оставшийся период. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения составляет 6,59% годовых. Рассчитать сумму дохода можно самостоятельно, с помощью депозитного калькулятора на сайте АКБ «Фора-банк».

В течение первых 77 дней срока действия договора возможно пополнение суммами от 7 тысяч рублей. Проценты за первый год выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада, а за период с 366-го по 777-й день - начисляются ежемесячно.

Выгода вклада в том, что по истечении 365 дней и при причислении процентов к сумме вклада в случае досрочного расторжения договора выплаченные проценты сохраняются. Кроме того, возможно полностью или частично снять сумму начисленных процентов.

Более подробно ознакомиться с условиями вклада можно на сайте или в любом отделении банка по адресам:

• Комсомольский проспект, д. 1, тел.: 8 (342) 2-350-450;

• ул. Сибирская, д. 16, тел.: 8 (342) 2-00-92-50;

• ул. Юрша, д. 80, тел.: 8 (342) 2-350-450.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.