2018-10-04T07:58:12+03:00
Картина дня

Взрослым о взрослых

Что такое отношения, что мешает их строить , этапы взаимоотношений, и чем может помочь психолог говорим в программе «В эфире центр Доктора Вагина» со специалистом центра Татьяной Бескровной.
Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ
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Доктор ВагинДоктор Вагин
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Тема ЗНАКОМСТВ, СОЗДАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ актуальна не только для женщин, но как показывает практика и для мужчин! Если вы в активном поиске, но приходите к выводу, что «нет достойных» - мы поговорим на эту тему. Обсудим, что нужно сделать, чтобы получить лучшего партнера и долго наслаждаться отношениями.

Взрослым о взрослых

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