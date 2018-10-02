В пермских школах устанавливают систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-02T15:40:09+03:00

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- Интересно, а если я с синяком под глазом приду, этот фейс-контроль меня пропустит в школу или нет? – шутит девятиклассник Денис.

- Пропустит, - успокаивает его директор компании FACE PASS Андрей Дзыгарь.

Эта фирма передала школе «Мастерград» на улице Костычева, 16 систему распознавания лиц. Как объяснили в городском департаменте образования, ее будут тестировать до конца 2018 года.

Приложил карточку, посмотрел в камеру, прохожу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьник прикладывает к окошечку на турникете свою школьную карточку, на мгновение замирает перед шарообразной видеокамерой, и на экране загорается зеленая стрелочка – можно проходить.

А вот его друга, который пытается пройти следом за ним, турникет в школу не пропускает.

Такой способ проникновения в школу пресечет охрана.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В базу данных можно загрузить «черный список»

- В таких случаях, видите, на экране компьютера на пульте охранника высвечивается информация о попытке несанкционированного доступа, - объясняет Андрей Дзыгарь. - А если в школу попытается пройти посторонний взрослый - сигнал полетит на смартфоны сотрудников группы быстрого реагирования. В базу данных такой системы кроме информации об учениках школы и их родителей можно занести и «черный список». Его можно составить по данным полиции о торговцах наркотиками, о лишенных родительских прав, о маньяках.

Информация о незаконной попытке проникнуть в школу тут же поступит на пульт охраны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туда же, по словам Андрея, можно включить и проблемных выпускников учебного заведения.

- Как раз один из таких выпускников участвовал в резне в школе №127, куда он прошел по чужой школьной карточке, - говорит он. – Здесь он пройти уже не смог бы. Свои школьные карты дети постоянно теряют, их возле школы по нескольку штук в неделю находят. Так что завладеть ими замыслившему недоброе человеку несложно. А тут система поймет, что лицо принадлежит чужому человеку. Причем сделает это за доли секунды.

Родители проголосовали «за»

Пока в базу данных загрузили фотографии только учеников с 9-го по 11-й классы, но через месяц заведут в нее фото всех школьников. Кстати, снимки для этой базы может сделать и сама видеокамера.

Систему распознает знакомое лицо за доли секунды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А к концу ноября мы предусмотрим возможность проходить в школу не только по карточке, но и по мобильному телефону, - обещают разработчики. – Карточки дети часто теряют, а вот смартфоны – гораздо реже. А еще планируем установить одну из видеокамер системы на входе в школьный двор. Она будет следить, не подходит ли к школе кто-то из «черного списка».

Видеокамера перед школьным двором будет отслеживать посетителей из "черного списка".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы сразу согласились участвовать в этом пилотном проекте, - говорит директор школы Оксана Казакова. - Обсудили новшество с родителями, они идею поддержали. Сказали, что безопасность детей превыше всего. У нас в школе проходит много семинаров для педагогов, по вечерам работают спортивные секции, так что нам такая система безопасности нужна особенно.

К очередям на турникете школьный "фейс-контроль" не привел.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В фойе школы установят «киоск доступа»

Не будет ли проблем с доступом в школу для тех, кто приходит на семинары или в спортсекции?

- К концу месяца мы должны установить в фойе школы так называемый киоск доступа, - обещают разработчики. - В нем можно будет сфотографироваться, занести свои данные в базу данных. И получить карточку для прохода в школу. Это могут сделать родители учеников, чтобы ходить на родительские собрания, а с разрешения руководства школы – те, кто посещают секции и семинары.

Разработчики обещают предусмотреть возможность проходить в школу и по карточкам, и по телефонам.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я целиком поддерживаю это нововведение! – говорит Лейла, которая пришла забрать из школы сына. – У моих знакомых был случай: их ребенка пытался вывести из школы незнакомый мужчина. Слава богу, что все обошлось. Такая система точно не повредит. Было опасение, что из-за нее будут скапливаться очереди перед турникетами, но этого не случилось, она работает очень быстро.

Чужие в нашей коле не ходят. Только свои.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городском департаменте образования обещают подвести итоги эксперимента в школе «Мастерград» через три месяца. И если он окажется удачным – подумать об установке системы распознавания лиц в других пермских школах.