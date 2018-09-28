2018-09-28T11:49:05+03:00
Общество

15 ярких кадров осенней Перми

Вспоминаем теплые деньки [фото]
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В парк Горького мы приходим погулять с детьми, а вот для романтичных прогулок вдвоем предпочитаем Балатовский парк, – говорит Сергей и сразу получает порцию желтых листьев, которую бросает в него 3-летний сын Андрей. Все смеются, и лишь дворник недовольно бурчит, глядя на газон с рассыпанными листьями, которые он так усердно собирал.

- Такую приятную, солнечную осень, я давно не наблюдал, - говорит, нежась на солнышке, пенсионер Андрей.

А ведь действительно, в этом году сентябрь порадовал нас приятной погодой. Облачившись в золотое убранство, городские скверы и парки на протяжении всего месяца взирали на жизнерадостных пермяков.

Мы спросили у прохожих, где они любят проводить время осенью в Перми.

Анна, 19 лет: «У меня любимое осеннее место в Перми - это набережная, там малолюдно, тихо и спокойно».

Михаил, 27 лет: «Мне нравится Балатовский парк, потому что там сама царица осень раскинула свои просторы. А еще в парке можно покормить белочек, покататься на велосипедах с детьми и, конечно же, наблюдать грандиозное буйство красок»

Яна, 21 год: «Очень нравится гулять по аллее, которая идет от бульвара Гагарина до площади Дружбы, во время золотой осени там очень красиво, просто чудо!»

Марина, 18 лет: «Осенью хорошо гулять на Егошихинском кладбище, там романтично».

Аня, 19 лет: «А я очень люблю сквер Решетникова».

Николай, 30 лет: «Мое любимое место осенью в Перми - это Турция».

Хоть за окном сейчас и пасмурно, подборка нашего фотокорреспондента обязательно поднимет вам настроение.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети готовы бросить любимые игрушки ради игры с листьями.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семья на прогулке.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Желтый кленовый лист - неотъемлемый атрибут осени.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Визитная карточка парка Горького.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маленькая София мечтает стать моделью, когда вырастет, а сейчас ей ничто не мешает обкидываться листьями.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Навигация на Каме еще не закрыта, успевайте насладиться осенними пейзажами с борта теплохода.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На набережной совсем не многолюдно.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Балатовский парк лучше приходить с угощениями для местных обитателей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5-летнему Кириллу больше нравится гулять на детской площадке, но поваляться в листьях он всегда не прочь.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Театральном сквере можно передохнуть на прогулке и насладиться осенним пейзажем.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенний антураж добавляет +10 баллов любой свадебной фотографии.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В "Райском саду" сейчас очень красиво.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ротонда на набережной уже стала местом притяжения молодоженов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вся осенняя палитра в одном кадре.

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