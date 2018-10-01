Погода на октябрь 2018 в Перми: месяц будет холодным

СЕГОДНЯ 05:00 2018-09-30T21:48:36+03:00

Температура воздуха будет ниже нормы, а первый снег может выпасть уже в середине месяца

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Синоптики рассказали о том, какую погоду нам ожидать в октябре.

- Уже 5 лет в Пермском крае в октябре преобладает погода холоднее нормы, а в 2014 и в 2015 годах наблюдались аномальные холода и снегопады, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - Лишь в прошлом году среднемесячная температура октября соответствовала норме, но без сильных похолоданий также не обошлось: они наблюдались в начале и в конце месяца.

Синоптики считают, что в этом году октябрь теплым не будет. Средняя температура воздуха ожидается на градус ниже нормы. То есть в Перми она составит всего +2, 5 градуса. Зато количество осадков в октябре ожидается близким к норме.

- В течение октября над Уралом прогнозируется активная циклоническая деятельность, - говорят синоптики. - В течение первой недели октября на Урал будет распространяться относительно теплый воздух. Наиболее существенное потепление ожидается 4 октября, когда дневная температура воздуха по югу края может повыситься до +15°, в ночные часы также будет тепло. А больше всего осадков ожидается 5 октября.

В конце первой декады октября начнется затор арктического воздуха на Урал, так что вторая декада ожидается в Перми холодной, примерно на 2-3 градуса ниже нормы. Именно в это время может выпасть первый снег. А вот в третьей декаде октября температура воздуха должна быть близка к норме.