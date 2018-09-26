2018-09-26T17:16:12+03:00
Происшествия

В Пермском крае 13-летний школьник скончался после урока физкультуры

Следователи возбудили уголовное дело
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В среду, 26 сентября, в одной из школ города Кизела Пермского края произошла трагедия: во время урока физкультуры у 13-летнего подростка остановилось сердце. Как нам рассказали в минздраве, сотрудники школы сразу вызвали «скорую помощь».

- После реанимационных мероприятий появилось дыхание, ребенка сразу повезли в отделение реанимации больницы Кизела, - рассказал собеседник. - «Скорая» уже подъезжала к больнице, когда у мальчика вновь остановилось сердце. Его реанимировали 30 минут, но спасти ребенка не удалось.

Пока не известно, что послужило причиной гибели школьника. В школе комментировать трагедию отказались.

В данный момент следователи возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также в краевом министерстве образования сообщили, что в администрации Кизела создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая.

- Ее результаты будут известны через 15 дней, - добавили в ведомстве.

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