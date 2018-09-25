Министр транспорта Пермского края: о платном проезде по Чусовскому мосту, скоростной электричке до Екатеринбурга и трассе на Иву

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-25T14:24:47+03:00

После строительства нового моста через Чусовую проезд по нему для пермяков будет бесплатным Фото: Юлия Лоза

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Традиционно в гости на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) приходят известные люди, которые отвечают на вопросы горожан. Во вторник нашим гостем был министр транспорта Пермского края Николай Уханов. О чем же спрашивали его пермяки в радиоэфире?

Николай Ухановт ответил на вопросы пермяков.Фото: архив "КП"

О пробках и новых мостах

- На въезде в Краснокамск со стороны Нытвы каждое воскресенье - пробка в 10 километров, из-за неудачной конфигурации съезда в город с федеральной трассы. Когда решится проблема?

- Многие считают, что федеральная трасса заканчивается на въезде в Краснокамск. На самом деле, обход Краснокамска - тоже участок федеральной трассы М7, и это зона ответственности Росавтодора. Тем не менее мы ведем переговоры, чтобы реконструкцию этой дороги включили в федеральную программу объектов автодорожного строительства. Уже есть проектно-сметная документация строительства двухуровневой развязки на въезде в Краснокамск.

- Недавно были большие пробки на Чусовском мосту из-за ремонта. Почему возник провал?

- Мост – это серьезное инженерное сооружение, за которым постоянно должен быть надзор. У нас были результаты ежегодного обследования, эти дефекты прогнозировались. Они будут появляться и в дальнейшем. Сейчас строится вторая очередь моста, и в рамках того же концессионного соглашения будем реконструировать и старый участок дороги. Пока задача поддерживать действующий мост в рабочем состоянии.

- Проезд по новому мосту действительно будет платным?

- И мы уже несколько раз давали комментарий, и губернатор заявлял, что для жителей Пермского края проезд по мосту будет бесплатным. Если и будет вводиться платный проезд, то только для транзитного транспорта – автомобилей с иногородними номерами. В этом ничего сложного, система видеонаблюдения работает четко, отслеживает и госзнаки автомобилей, и место регистрации.

- А почему отменили строительство совместного железнодорожного и автомобильного моста в районе Полазны?

- РЖД были готовы делать совместный мост, но когда мы посчитали, оказалось, что выгоднее строить отдельный автомобильный. Планируется, что железнодорожный мост будет в районе Пальников. Причем из-за сложного рельефа, железнодорожникам придется рыть полукилометровый туннель. Это достаточно сложный проект для реализации, но его строительство позволит развивать Березниковско-Соликамский узел.

А автомобильный мост пройдет выше, в створе отворота на Гари и Бобки. Там рельеф удобнее и строить дешевле. Губернатор дал поручение разработать технико-экономическое обоснование для автодорожного моста.

О закрытии железной дороги

- В прошлом году говорили о том, что ликвидируют железную дорогу вдоль Камы от Мотовилихи до Перми-2. Этот проект уже заглох?

- Нет, по нему действует рабочая группа. 1 июля был закрыт остановочный пункт «Дзержинская». До конца года закроем перегон от Перми-1 до Перми-2. Одновременно администрация города подготовила техническое задание на проектирование по строительству трамвайной линии на этом участке. Там пустят трамвай, а до того времени от Перми-1 до Перми-2 будет ходить бесплатный автобус. На втором этапе закроем участок горнозаводской ветки от Перми-1 до Мотовилихи. Сейчас обсуждаем с РЖД строительство в Мотовилихе крупного транспортно-пересадочного узла, к которому подъезжали бы и городские автобусы и трамваи, и междугородние автобусы, и пригородные электрички.

О «Ласточке»

- Скоростной поезд «Ласточка», который хотят запустить в Прикамье, способен развивать скорость до 160 км/час. Почему же время проезда до Кунгура сокращается всего на 10 минут, а до Верещагино – на 12?

- 12 минут – это то, что мы можем выиграть в существующих условиях на Транссибирской магистрали. Транссиб очень сильно загружен, интервалы движения между поездами 6-7 минут, и это не позволяет разогнаться. «Ласточка» действительно может ездить быстро, в тестовом режиме она разгонялась до 130 км, но в результате догоняла грузовой поезд. Транссиб может разгрузиться, когда часть грузов – процентов 25-30 - пойдет по северному широтному ходу. Но мы все равно будем внедрять новый подвижной состав, тем более что старый выходит из строя, его бессмысленно ремонтировать, надо списывать. А «Ласточка» - это современный поезд, вагоны с пневмоподвеской, в которых удобно и комфортно, даже при тех рельсах, что есть.

- А «Ласточка» будет ходить до Екатеринбурга?

- Мы прорабатываем планы с Екатеринбургом, хотим синхронизировать две пригородные электрички – с их стороны, и с нашей. Если путь до Екатеринбурга будет укладываться в 4,5 часа, тогда есть смысл запускать. На машине сейчас люди ездят примерно за 4 часа. А проходящие пассажирские поезда ходят по 7 часов.

"Ласточку" могут пустить от Перми до ЕкатеринбургаФото: Тимур ХАНОВ

Об отмене авиарейсов

- Объясните про закрытие пермского аэропорта. Вначале говорили, что его полностью закроют на несколько дней, потом – что не будут закрывать вообще.

- Информация о закрытии поступила не от чиновников министерства, а от аэропорта. На самом деле, аэропорт не закрывается. Будут временно отменены два дневных рейса на Москву - «Аэрофлота» в 12.25 и компании S7 в 14.10. Все остальные рейсы будут работать по расписанию.

О строительстве новых дорог

- Сейчас идут работы на Восточном обходе. Будет ли выезд на него со стороны Кислотных дач?

- Этот отворот ранее был закрыт из-за высокой аварийности. После реконструкции участка Восточного обхода здесь будет открыта плоскостная развязка с вынесенными левыми поворотами.

- В микрорайоне Ива обещали построить продолжение улицы Целинная. Но все утихло, дорог новых не появилось. Будут ли у нас дороги?

- Продолжение улицы Целинная - это так называемая дорога Тр-53. В октябре я собираюсь выйти с предложением к депутатам Законодательного Собрания принять этот объект в региональную собственность. И если они примут это решение, минтранс начнет работать по ней. Эта же дорога свяжет Висим с центром города.

- Когда появится дорога от Барды до Куеды, без захода в Чернушку?

- Эту дорогу начинали делать 8-10 лет назад, но потом закончилось финансирование. В августе мы вынесли проект дороги на ЗС. Там надо сделать всего 38 километров, в течение 3 лет мы планируем реализовать этот проект.