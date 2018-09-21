С 1 ноября в Пермском крае начнут курсировать скоростные электрички «Ласточка»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-21T12:18:28+03:00

У "Ласточек" может быть 5 или 7 вагонов. Фото: Википедия.

Пока они будут бегать до Кунгура и Верещагино, но впоследствии обещают пустить их и до Екатеринбурга

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«Ласточка» - это скоростной электропоезд, который выпускается в Верхней Пышме по лицензии компании Siemens. Той самой, по проекту которой выпускают и суперскоростные «Сапсаны».

Сейчас такие электрички бегают на Малом кольце Московской железной дороги. Они могут иметь пять или семь вагонов.

«Ласточка» способна развивать скорость до 160 километров в час и довольно быстро ускоряться. Но понятно, что для скоростной езды нужны и рельсы хорошие. Поэтому сначала скоростные электрички опробовали в тестовом режиме там, где они будут бегать – на кунгурском и верещагинском направлениях. Перед этим «Ласточку» опробовали и в поездке до Екатеринбурга.

Так выглядит салон "Ласточки". Фото: страница в Instagram Максима Решетникова.

О результатах этих испытаний на своей странице в Instagram рассказал губернатор Максим Решетников.

- Заложили средства в бюджет на долгосрочную аренду двух составов, они «доводятся» на заводе, есть договоренность о начале движения с 1 ноября, - сообщил он.

По данным губернатора, экономия времени в поездке до Верещагино может составить от 15 до 20 минут, а до Кунгура – 10-12 минут.

Посетители страницы отметили, что это важно для тех, кто на этих электричках ездит на работу в Пермь.

Увеличится ли стоимость билетов на эти электрички?

Министр транспорта Прикамья Николай Уханов на этой же страничке ответил, что пока – нет: «Стоимость та же, что и на электричках в этом году. В 2019 может измениться с учетом возможной индексации».

Будет ли «Ласточка» ходить до Екатеринбурга?

На этот вопрос Николай Уханов ответил утвердительно, но конкретных сроков не назвал: «Планируется, но не в 2018 году, сроки конкретно ещё не определены».

Пермяки посетовали, что в Перми слишком низкий перрон на вокзале, и в «Ласточки» будет неудобно карабкаться. «Нарастить» перронную площадку министр не пообещал. Но сообщил, что для нашего города на заводе добавят «Ласточкам» дополнительные ступеньки.

В Пермской пригородной компании подтвердили, что стоимость билета на «Ласточку» до конца года останется неизменной: от Перми до Верещагино - 208 рублей, от Перми до Кунгура - 180 рублей.

Там же сообщили, что пока «Ласточки» - до ввода нового графика - будут курсировать по существующему расписанию электропоездов:

Электропоезд №7154 Верещагино - Пермь-2 будет отправляться из Верещагино в 06.52 и прибывать в Пермь в 08.50 по местному времени;

Поезд №7153 Пермь-2 - Верещагино из Перми будет выходить в 19.10, прибывать в Верещагино в 21.10;

Электричка №7163 Кунгур - Пермь-2 - отправление из Кунгура в 06.53, прибытие в Пермь в 08.26;

Поезд №7170 Пермь-2 - Кунгур будет следовать из Перми в 17.18 и прибывать в Кунгур в 18.50.