2018-09-20T14:51:07+03:00
Происшествия

В Перми родные 10-летней девочки, которую сбила на «зебре» водитель «Субару», ищут свидетелей ДТП

У ребенка сломаны ключица, плечо, голень
Андрей МАТЛИН
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Эвелина всегда была подвижным человечком, а теперь лежит в гипсе. Фото: личный архив.Эвелина всегда была подвижным человечком, а теперь лежит в гипсе. Фото: личный архив.
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Вечером 16 сентября 10-летняя Эвелина переходила по пешеходному переходу улицу 40 лет Победы в Новых Лядах. Но не успела ступить на «зебру», как ее сбила иномарка.

За рублем сидела 56-летняя водительница, она не покинула места аварии. Подоспевшая «скорая» увезла сбитого ребенка в больницу.

В полиции тогда сообщили, что около 19.50 по улице 40 лет Победы со стороны улицы Трактовой в направлении Лядовского тракта двигался автомобиль Subaru Impreza. В районе дома № 9б по улице 40 лет Победы женщина пошла на обгон и выехала на встречную полосу. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шла 10-летняя девочка.

Сейчас родные сбитой девочки ищут свидетелей и водителей, у которых могут оказаться записи видеорегистраторов и фотографии этой аварии и просят позвонить им по телефону 8-951-92-07-304.

- Эвелина жизнерадостный человечек, она всегда охотно принимала участия в спортивных эстафетах, в театральных постановках, ходила в кружок кулинарии, - говорят они. – И вот теперь у нее сломаны ручки и ножка. Врачи констатировали у нее открытые переломы плеча, голени, перелом со смещением ключицы. У нее сотрясение головного мозга, ушибы лица.

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