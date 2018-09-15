«Проверки холодильников»: для чего пермских учителей отправляют в семьи школьников

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-15T10:39:38+03:00

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- Нас в конце 70-х отправляли проверять квартиры наших учеников, нет ли там икон, - рассказывает Лидия Горбунова, учительница с 40-летним стажем. – Тогда шла борьба с религией. Но учителя ведь не дураки. Ни одной иконы в семьях наших детей мы «не нашли».

А теперь учителей посылают проверять холодильники. В постановлении Комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края, которое было утверждено в августе, для «выявления фактов детского и семейного неблагополучия», предлагается классным руководителям посещать семьи своих учеников и заполнять акты проверок. В частности, требуется фиксировать доходы родителей, размер жилплощади, наличие необходимой мебели и продуктов питания, детской одежды и бытовой техники, а также психологический климат в семье.

Данное постановление вызвало бурный протест у пермяков. Его сразу прозвали «постановлением о проверках холодильников».

В принципе, причина его принятия понятна. После смерти от голода краснокамской школьницы выяснилось, что все окружающие знали о состоянии девочки, но никто не отреагировал на это. Поэтому было решено вменить учителям в обязанности предотвращать подобные случаи.

Но тут есть два весьма спорных момента. Во-первых, это вмешательство в частную жизнь семьи, которое, как выясняется, может происходить без всяких на то оснований. А во-вторых, если в классе даже 25 учеников, чтобы посетить каждого из них только один раз, учителю потребуется практически целый месяц. А в постановлении предлагается совершать такие проверки два раза в месяц.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала постановление о «проверках классными руководителями холодильников».

- Не могу не согласиться с обеспокоенностью родителей – действительно, ряд положений Порядка имеют риски вторжения в частную и семейную жизнь, то есть избыточны, - пишет она на своем сайте. - Например, оценка ассортимента продуктов питания при посещении семьи. Также считаю невозможным объективно оценить психологическую атмосферу в семье за одно посещение в год. Считаю, что документ нуждается в доработке. В том числе, в вопросе перекладывания функций социальных работников на классного руководителя. Выходы в семью – одна, но не единственная возможность увидеть неблагополучие ребенка. Когда есть основания полагать, что есть угроза жизни и здоровью ребенка, его благополучие все равно проверят – только уже специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Главное, чтобы сигнал о неблагополучии ребенка поступил вовремя, и не обязательно от классного руководителя – это могут быть соседи, родители одноклассников.

Бывшему уполномоченному по правам человека, а ныне профессору кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ Татьяне Марголиной эта идея «кажется вульгарной».

- Это может оскорбить родителей, - считает Татьяна Марголин. - Потому что вмешательство в семью педагога - это чрезвычайная ситуация. Здесь сделан перекос в сторону еще одного непонятного института контроля. И мне кажется, что до его внедрения нужно серьезное обсуждение с родительской и педагогической общественностью. Надо спросить классных руководителей: они готовы или нет.

Мы обратились в Комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой прокомментировать это постановление.

- Порядком определен целый комплекс мер по выявлению неблагополучия, а также меры помощи ребенку и семье, - сообщили в КДН. - Хотелось бы отметить, что еще до принятия нововведений, в должностные обязанности классных руководителей входило взаимодействие с семьями учащихся. У нас нет установок составлять акты и исследовать холодильники. Задача классного руководителя выстроить конструктивный диалог с каждым родителем, проводя педагогическое наблюдение, заметить первые признаки нарушений в поведении, настроении ребенка, чтобы совместно с родителями не допустить более серьезных проблем.

Как отметили в КДН, многие родители спокойно отнеслись к посещению семьи классным руководителем:

- Это свидетельствует о выстроенных доверительных отношениях учителя с родителями. Высказанные недовольства и непонимания возникли прежде всего из-за некорректно предоставленной информации специалистами. Будет проведена дополнительная разъяснительная работа с руководителями образовательных организаций. В настоящий момент идет апробация порядков Дальнейшая работа будет скорректирована с учетом мнений.

- В нашей школе пока даже разговоров о проверках не шло, - говорит Мария, мама двух учеников гимназии №31. – Но я к данной инициативе отношусь лояльно. Слишком много страшных преступлений в отношении детей стало происходить в последнее время. Поэтому, может быть, и надо классным руководителям смотреть, в каких условиях живут дети. Особенно из асоциальных семей.

- У нас в школе вчера прошло совещание, - рассказала Татьяна Александровна, учитель одной из пермских школ. – Ни о каких проверках холодильников речи не шло. Но от нас потребовали очень строго проверять внешний вид учащихся – нет ли синяков и следов истощения.