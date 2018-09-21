Пермский аэропорт будет закрыт на шесть дней на реконструкцию

СЕГОДНЯ 15:11 2018-09-21T15:11:43+03:00

Рейсы будут отменены, авиакомпании вносят изменения в свою работу

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Две недели продлится ремонт пермского аэропорта. Работы по реконструкции рулежных дорожек будут вестись на расстоянии 50 метров от взлетно-посадочной полосы, поэтому аэропорт не сможет принимать и отправлять самолеты. Авиакомпании вносят изменения в расписания полетов.

Пермский аэропорт будет закрыт 24, 25 и 28 сентября, а также 1, 2 и 5 октября. Ремонтные работы будут вестись с 8.30 до 19.00 по местному времени.

Авиакомпания «Аэрофлот» уже отменил в эти дни рейс №1200/1201 и перенес прибытие рейса №1393 с 17.05 на 19.05 по местному времени. Также отменен рейс№301/302 авиакомпании S7. Другие авиакомпании еще корректируют свои полеты.

Справочную информацию по расписанию можно получить по телефону 8(342) 299 17 71 или в call-центрах авиакомпаний.