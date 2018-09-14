Улицу Николая Островского в Перми полностью откроют до конца сентября

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-14T14:29:24+03:00

Улицу Николая Островского отремонтируют капитально, и там осенью больше не должно быть прорывов теплотрассы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Перми завершается сезон дорожно-ремонтных работ. И, тем не менее, некоторые улицы до сих пор либо перекрыты, либо движение по ним так или иначе ограничивается. Как скоро снимут эти ограничения? И не уйдут ли не отремонтированные дороги под снег?

Эти вопросы ведущие радио «Комсомольская правда» (96,6 fm) задали в прямом эфире руководителю Пермской дирекции дорожного движения Максиму Кису.

В эфире радиол "КП". Максим Кис рассказал, когда в Перми завершатся дорожные ремонты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Из наиболее значимых дорожных объектов – остается перекрыт участок улицы Николая Островского - от улицы Революции до Тимирязева, работы здесь рабочие должны закончить до конца сентября, - сообщил Максим Кис. - Кроме того на этой же улице продолжаются ремонтные работы в районе гипермаркета, они немного заужают проезжую часть, но движение по Николая Островского здесь открыто и закрываться не будет.

Продолжается реконструкция улицы Уральской. Сейчас уже открыто движение в направлении центра города. Скоро здесь закончат асфальтирование дороги, и работники перейдут на другую сторону улицы, будут прокладывать там коммуникации. Уже вечером в пятницу, с 22.00 до 17.00 воскресенья в связи с проведением работ на сетях водопровода при капитальном ремонте улицы Уральской будет закрыто движение транспорта на перекрестке с улицей Братьев Вагановых.

Дорожные рабочие будут работать на Уральской всю осень и зиму – проект реконструкции улицы долгосрочный. В следующем году ремонтники «выйдут» на перекресток Уральской с Крупской, улица Крупской при этом будет закрыта.

На улице Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью планируется открыть движение по 3 полосам в каждую сторону в ноябре.

Как известно, в субботу, 15 сентября, в Перми начинается отопительный сезон. Не приведет ли это к тому, что под дорогами, как это бывало раньше, начнут рваться трубы и улицы вновь придется раскапывать и перекрывать?

- Такое возможно, обычно так и бывает, - говорит Максим Кис. – Но мы надеемся, что в этом году «порывов» сетей будет меньше. К примеру, их было много именно на улице Николая Островского, которую сейчас капитально отремонтировали, переложив и сети.

Капитального ремонта каких дорог, кроме улицы Уральской, ждать пермякам в будущем?

- Вместе с министерством транспорта Пермского края мы уже сформировали «костяк» дорожных работ на ближайшие 5 лет, до 300-летия нашего города, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов. - В частности, это реконструкция улиц Карпинского, Революции, трамвайных путей по улице Крупской от улицы Уральской до площади Дружбы и по улице Уральской от улицы розалии Землячки в сторону площади 1905 года.