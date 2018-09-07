Пермячка сняла на видео, как пьяный врач-педиатр засыпает и не может выписать рецепт ребенку
В соцсетях появилось видео, на котором пьяная врач-педиатр из прикамской больницы пытается написать рекомендации для лечения ребенка.
Врач-педиатр из Прикамья пытается выписать рецепт. Видео Ланы В..
- Ребенок с температурой, надо что-то решать, - говорит за кадром мама мальчика Лана, снимая доктора.
Врач еле двигает рукой, ее голова склоняется все ниже, как будто она скоро уснет.
- Вы нам скажете что-нибудь? - спрашивает Лана. - Светлана Анатольевна, дайте рекомендации, и мы домой поедем уже. Нас к вам отправили.
Врач пытается что-то сделать, но не понимает, что от нее хотят.
- Короче, мы не дождемся рекомендаций, да? Светлана Анатольевна, вы нам дадите рекомендации, или нам можно так домой идти, с температурой 38?
Врач берет листок, ручку и что-то пишет. Мать заболевшего мальчика берет «рекомендации». Там написаны два слова. Разобраться, что там написано, невозможно.
- Можно с ними идти домой? - удивляется Лана. - Там наша рекомендация, да? Или еще что-то напишете?
- Не знаю, - протягивает врач.
- А кто знает? - спрашивает Лана.
В итоге врач все-таки пишет какие-то рекомендации на листе.
После публикации видео в соцсетях разгорелся настоящий скандал: родители в комментариях писали, что в этой больнице их неправильно лечили, или они сталкивались с грубым обращением к себе.
- Нас с малышом положили в стационар во вторник вечером, - рассказала нам местная жительница. - На следующий день утром нам назначили сдать кровь на биохимию. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется эта женщина, тоже выпившая, брала кровь у моего ребенка. Еще и наорала.
Однако в пресс-службе минздрава нам сообщили, что инцидент произошел еще в июле.
- Педиатра уволили в этот же месяц из-за нарушения трудового режима, - сообщили в ведомстве. - Сейчас она не работает.