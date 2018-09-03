Какие льготы и компенсации положены пенсионерам Пермского края

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-03T15:20:04+03:00

Сейчас в Пермском крае проживают более 700 тысяч пенсионеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как их получить и ничего не упустить

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Тема номер один сегодня - пенсионная реформа и ее последствия для обычных россиян, у которых нет накоплений или хотя бы лишней квартирки, которую можно сдавать и получать прибавку к скромной пенсии.

Если закон вступит в силу, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет (раньше в 55), а мужчины - в 65 (раньше в 60).

Сейчас в Пермском крае проживают более 700 тысяч пенсионеров, в Перми - около 300 тысяч. При этом размер средней пенсии в нашем регионе составляет 12 с половиной тысячи рублей.

В нашей стране пенсия назначается в трех случаях:

- пенсия по старости, то есть человек достиг пенсионного возраста;

- пенсия за заслуги перед государством;

- пенсия для инвалидов, когда человек имеет заболевания, ограничивающие его физическую активность.

Как пояснили в министерстве социального развития Пермского края, больше половины пенсионеров (свыше 60 процентов) имеют право на различные меры социальной помощи и поддержки. Вместе со специалистами мы выяснили, какими льготами могут пользоваться нынешние пенсионеры.

Больше половины пенсионеров (свыше 60 процентов) имеют право на различные меры социальной помощи и поддержки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ

Как известно, льготники делятся на две категории - федеральные и региональные. Первые получают все выплаты социального характера из федерального бюджеьа, вторым помощь оказывается за счет регионального бюджета через органы социальной защиты населения.

Кто относится к федеральным льготникам:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий, узники фашизма;

- вдовы участников войны и члены семей погибших военнослужащих;

- граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии в Чернобыле, и лица, пострадавшие от радиации;

- Герои СССР, России, кавалеры орденов Славы, Герои Социалистического труда и другие.

К региональным льготникам относятся:

- ветераны труда;

- ветераны труда Пермского края;

- пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.

Как пояснили в краевом минсоце, до апреля 2011 года жители Пермского края могли получить статус пенсионера, имеющего большой страховой стаж.

- С апреля 2011 года этот статус не устанавливается, - пояснили в социальной службе. - Но пенсионеры, оформившие данную льготу, продолжают пользоваться мерами социальной поддержки.

С 2012 года пенсионеры, отработавшие длительное время на благо Пермского края и имеющие большой стаж, могут получить удостоверение ветерана труда Пермского края.

КАК СТАТЬ ЛЬГОТНИКОМ

В зависимости от своего льготного статуса пенсионеры Пермского края могут рассчитывать на различные дополнительные выплаты социального характера и компенсацию по обязательным платежам. Это, к примеру, ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация стоимости проезда по территории РФ реабилитированным лицам, ежегодная выплата на оздоровление ветеранам труда Пермского края, доход которых не превышает двух величин прожиточного минимума пенсионера, компенсации взносов за капитальный ремонт собственникам старше 70 лет, проживающим одиноко или в семье пенсионеров.

Утренняя зарядка бодрит в любом возрасте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- При этом если человек имеет несколько льготных категорий, к примеру, он ветеран труда и инвалид, в этом случае предоставляется одна льгота, - пояснили в органах социальной защиты. - Какая именно, получатель выбирает сам.

Статус регионального льготника устанавливают органы социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Какие документы понадобятся для оформления, смотрите в рубрике «Важно».

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА…

- Если у пенсионера есть награды за труд, выданные федеральными ведомствами, например, Министерством образования Российской Федерации или Министерством промышленности, он имеет право обратиться в соцзащиту и получить консультацию о возможности присвоить это почетное звание, - рассказали в ведомстве. - У каждого федерального ведомства есть ведомственные нормативные акты, которые определяют награды, дающие право на присвоение статуса ветерана труда.

Итак, льготы для ветеранов труда:

- ежемесячная денежная выплата, которая изначально была установлена в сумме 300 рублей. С учетом индексации в 2018 году ее размер составляет 774,19 рублей;

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов в пределах нормативов жилой площади и нормативов потребления коммунальных услуг, приходящихся на долю льготника;

- социальный проездной документ для проезда на городском и пригородном транспорте (кроме такси) со скидкой в 50 процентов.

…И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Статус ветерана труда Пермского края могут получить женщины, имеющие стаж работы не менее 35 лет, а также мужчины - стаж не менее 40 лет. При этом половина этого стажа должна быть отработана на территории Пермского края.

- Для данной категории льготников предусмотрена ежегодная денежная выплата на оздоровление, - пояснили в краевом минсоце. - Это адресная мера поддержки, которая предоставляется с учетом нуждаемости. Уровень нуждаемости определен в размере двух величин прожиточного минимума для пенсионеров, на сегодня эта сумма составляет 16 558 рублей. То есть если доход ветерана труда не превышает данный уровень, он имеет право получить данную выплату.

В 2018 году размер выплаты с учетом ежегодной индексации составляет 6583,79 копейки. Право на льготу необходимо подтверждать ежегодно.

- Учитывается размер пенсии и другие виды дохода, - пояснили в соцзащите. - Если это работающий пенсионер, он должен представить справку а заработной плате. Если человек не трудоустроен, этот факт подтверждается трудовой книжкой. Сведения об иных доходах, например, от аренды недвижимости, пенсионер представляет самостоятельно.

Как пояснили чиновники, выплата предназначена на оздоровление пожилых людей, но они вправе распорядиться ей по своему усмотрению.

Статус ветерана труда Пермского края могут получить женщины, имеющие стаж работы не менее 35 лет, а также мужчины - стаж не менее 40 лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ С БОЛЬШИМ СТРАХОВЫМ СТАЖЕМ

Для пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, сохранены следующие льготы:

- ежемесячная денежная выплата для пенсионеров, чей доход не превышает одной величины прожиточного минимума. В Перми пенсионеров с таким низким доходом не зарегистрировано;

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Компенсация назначается сроком на один год при условии, что доход пенсионера не превышает размер двукратной величины прожиточного минимума, то есть суммы в 16 558 рублей;

- социальный проездной документ для проезда на городском и пригородном транспорте (кроме такси) на период с мая по октябрь.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 70

Пенсионеры, которые старше 70 лет, имеют право на компенсацию платы за капитальный ремонт в размере 50 процентов. При условии, что пенсионер является собственником жилого помещения, проживает в нем один или в составе семьи, состоящей из граждан пенсионного возраста.

Пенсионеры старше 80 лет получают льготу за капитальный ремонт в размере 100 процентов на тех же условиях.

- Учитывая возраст данной категории льготников, наши специалисты могут выехать на дом для приема документов, - сообщили в соцзащите. - Либо мы можем принять документы от законных представителей пенсионера.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Все жители Пермского края, которые выходят на заслуженный отдых и оформляют пенсию, освобождаются от уплаты земельного налога на пользование:

- одним земельным участком;

- дачей или дачным участком, если его площадь не превышает 600 квадратных метров.

Кроме этого, предусмотрена льгота на оплату транспортного налога. Пенсионеры получают скидку в 50 процентов за следующие виды транспорта:

- легковой автомобиль (двигатель не более ста лошадиных сил);

- мотоцикл, моторную лодку или катер (мощность двигателя не должна превышать пятидесяти лошадиных сил);

- мотороллер, самоходное средство передвижения.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

На территории Пермского края меры социальной поддержки предусмотрены не только в связи с выходом на пенсию. Если человек признан инвалидом и оформляет соответствующую пенсию по инвалидности, он имеет право на следующие льготы:

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов;

- право приобретения социального проездного документа;

- набор социальных услуг;

- компенсация на приобретение средств реабилитации - инвалидные коляски и прочее;

- реабилитация в специализированных центрах Пермского края.

КАК ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЛЬГОТУ

Налоговые льготы можно оформить в налоговом органе по месту жительства либо оформить соответствующее заявление через органы соцзащиты. Для удобства пожилых людей такая договоренность между двумя ведомствами достигнута.

- Все категории льготников - и региональные, и федеральные, - могут получить помощь в оформлении статуса в органах защиты по месту жительства. - Однако следует учитывать, что отдельные документы, подтверждающие право на льготы, возможно оформить только в специализированных ведомствах.

Так, удостоверение ветерана боевых действий оформляется через военный комиссариат или воинскую часть.

Граждане, чьи родители погибли в годы войны, могут получить льготный статус, представив необходимые документы о гибели родителей и о родственной связи с ними.

- Если речь идет о реабилитированных гражданах, нужна справка о реабилитации, которую могут выдать только органы правопорядка - прокуратура или полиция, - отметили в министерстве социального развития Пермского края.