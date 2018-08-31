2018-08-31T07:31:32+03:00
Общество

На черной доске проявилась икона Успения Пресвятой Богородицы

Пермские священники рассказали, что это может означать
Вероника РАНГУЛОВА
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Икона появилась в храме больше 20 лет назадИкона появилась в храме больше 20 лет назадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Об этой чудесной иконе рассказал нам священник Сергий Дунин, настоятель храма-часовни во имя Святителя Стефана Великопермского (на перекрестке Компроса и улицы Петропавловской).

Когда эта икона здесь появилась, никто не помнит.

- Нашу часовню построили еще в 1888 году, - рассказал отец Сергий. - В годы революции часовню закрыли. Здесь располагался коммунистический университет, потом была музыкальная школа, детский сад.

Только в 1996 году здание из красного кирпича передали епархии, началось восстановление храма.

Икона, а вернее просто черная доска, появилась приблизительно в том же 1996-м году. Скорее всего, ее пожертвовал храму кто-то из прихожан.

- Много лет она располагалась при входе в храм, - рассказывает библиотекарь храма Анастасия Бочманова. - Было понятно, что она старинная, дореволюционная. Век, может быть, XIX.

Со временем с иконой начали происходить удивительные вещи. В центре проявилось небольшое золотистое пятно, похожее на нимб. Вокруг - светлые пятна.

- А за последние шесть лет произошло настоящее чудо - икона полностью проявилась, все лица стали видны очень четко, - продолжает отец Сергий. - Сразу скажу, что мы не отдавали икону реставраторам, чудо произошло само по себе.

Что означает, когда икона проявляется?

- В нашем мире ничего не происходит просто так, - говорит настоятель часовни. - Это настоящее Божье чудо, посланное нам для укрепления нашей веры и покаяния. Бывает, что сегодня мы горячо верим, молимся, а на завтра нас опять терзают сомнения и колебания. Это событие - повод чаще вспоминать о Боге, взбодриться духовно, задуматься о правильности своей жизни.

В часовне вспоминают случай, когда икону хотели украсть. Преступник сдернул святыню со стены и побежал к выходу, прихожане бросились следом. И мужчине пришлось выбросить икону им под ноги.

- Как молиться перед этой иконой?

- Молиться нужно Пресвятой Богородице как матери Иисуса Христа, - подсказывают священнослужители. - Просить ее, чтобы помогла, умолила своего сына. Просить можно о чем угодно. О крепкой семье, здоровых детях, о помощи в житейских делах и многом другом.

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