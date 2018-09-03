Пермяки просят сохранить аллею белых зонтов на набережной Камы

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-03T16:57:36+03:00

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Если вы давно не гуляли по пермской набережной, самое время это сделать. В районе спуска от Соборной площади появилась чудесная аллея белых зонтиков.

Этот своеобразный навес из 250 самых обычных зонтов сменил гораздо меньший по размерам навес из цветных зонтиков.

На стенах тоннеля спуска в солнечную погоду образуется настоящий театр теней.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За три летних месяца цветные зонтики истрепались на ветру и выгорели на солнце, и нам пришлось заменить их на белые, - рассказали организаторы фестиваля «Выходные на набережной». – Провисят они здесь недолго, затем мы их разместим где-нибудь в городе, где нет таких ветров, как на Каме.

Арт-объект выглядит вполне футуристическим.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам авторов арт-объекта, размещение необычной инсталляции пришлось согласовывать с железнодорожниками: прямо под спуском к набережной проходит железная дорога, и было опасение, что яркий арт-объект будет отвлекать внимание машинистов поездов. В конце концов, на железной дороге дали «добро», но лишь на непродолжительное время.

Так выглядит Аллея зонтов с высоты птичьего полета.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы пока не знаем, куда переместим аллею с зонтиками, но она уже полюбилась пермякам и гостям города и они просят сохранить ее. Думаем, она обязательно должна украсить городское пространство, - говорят организаторы «Выходных на набережной».