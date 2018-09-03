В Перми отчим до смерти забил 6-летнюю падчерицу на глазах ее старшей сестры

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-03T15:11:51+03:00

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«Как же тяжело, когда умирают ни в чем не повинные дети», - пишет на своей страничке тетя 6-летней Даши (имена детей изменены). Девочку до смерти забил любовник матери.

Сейчас мужчина находится под стражей, а в страшном преступлении разбирается следственный комитет.

28-летняя пермячка Анна В. родом из Березников. В 19 лет девушка забеременела, на свет появилась малышка Ирина. Отец ребенка не принимал участие в жизни дочери.

- Через несколько лет она познакомилась с Юрой, моим братом, - говорит сестра молодого человека. - У них родилась Дашенька. Юра очень старался, покупал продукты, делал подарки для Ани и девочек. А уж в Даше он души не чаял. Жили они в комнате Юры в Закамске. Мало места, конечно, зато свое. Только Ане все не хватало денег, и она бросила Юру.

После тяжелого расставания Юрий продолжал помогать Анне и дочерям. Потом молодой человек узнал, что деньги, которые он присылает для девочек, до них не доходят - Анна их тратила по своему усмотрению.

Сестренки жили очень дружно. Фото из соцсетей

- Брат стал покупать вещи и продукты сам, - говорит сестра Юрия. - Он очень хотел забрать детей к себе, только Аня не отдавала их просто так. Говорила, что надо все решать через суд. А не так давно Юра узнал, что у Иры с Дашей появился новый папа, ранее сидевший. Брат говорил Ане, чтобы она с ним не связывалась, но та не слушала.

31 августа Анна ушла на работу на завод, оставив девочек с новым бойфрендом. Даша готовилась пойти в 1 класс Что именно произошло в квартире - пока неизвестно.

- В квартире в доме в Кировском районе Перми было обнаружено тело 6-летней девочки, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В этот же день по подозрению в совершении преступлении был задержан 33-летний отчим погибшего ребенка. По версии следствия, мужчина избил ребенка до смерти на почве личной неприязни. Это происходило на глазах ее 9-летней сестры. У нее также выявлены телесные повреждения. Сейчас мужчина находится под стражей.

По факту гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе следствия будут детально выяснены условия жизни и воспитания погибшей девочки. Для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая смерть человека».