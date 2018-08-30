2018-08-30T16:22:10+03:00
Общество

К 2020 году в Перми будут ездить только новые автобусы с кондиционерами

А билет, как в Европе, будет действовать определенное время на любые виды транспорта
Андрей МАТЛИНТатьяна ТАТАРИНОВА
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Через два года все пермские автобусы будут выглядеть, как "с иголочки"?Через два года все пермские автобусы будут выглядеть, как "с иголочки"?Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Перми разрабатывается новая модель общественного транспорта. В эфире радио «Комсомольская правда» руководитель МУК «Гортранс» Анатолий Путин рассказал, что новая концепция начнет действовать уже в следующем году. А в полную силу заработает уже в 2020 году. Что же изменится?

Низкопольные автобусы не старше 10 лет

- Согласно новой модели, ужесточается требование к качеству городского транспорта. Все автобусы в Перми должны быть низкопольными, с кондиционерами и хорошей системой отопления, не старше 10 лет, - сообщил Анатолий Путин. - «Гортранс» начнет заключать договоры с перевозчиками по новым требованиям с 1 апреля 2019 года. К середине 2020 года парк общественного транспорта Перми должен полностью обновиться.

Единый билет на все виды транспорта

- К 2020 году должна измениться система оплаты за проезд в городском транспорте. Планируется ввести единый проездной билет. Независимо от того, на каком маршруте и куда человек едет, в течение определенного времени он сможет пересесть на любой другой маршрут без дополнительной оплаты. Сейчас такая система тестируется на маршрутах электротранспорта.

Безналичный расчет за проезд

- Новая модель предполагает возможность оплатить проезд с помощью электронного устройства - по карточке или при помощи смартфона. Сейчас проводится эксперимент в трамваях и троллейбусах. Возможность оплаты проезда наличкой или при помощи проездного билета сохранится.

Прекратятся «гонки на автобусах»

- Согласно новой модели, деньги будут перечисляться автоперевозчикам «за километры» и за «дисциплинированность». Если автобусы перевозчика будут ездить вовремя и по тому маршруту, который им определен, то он получит деньги за работу, а если будут нарушать расписание, пропускать остановки, то нет. В итоге должны прекратиться «гонки на автобусах» и дикие случаи, когда водители часами возили потерявших сознание пассажиров по городу, чтобы не упустить заработок.

Появятся современные низкопольные трамваи

- Такой трамвай санкт-петербургского производства сейчас привезли в Пермь на тестирование. В нем все входы - низкопольные, он оборудован кондиционером и хорошей системой отопления. Если трамвай успешно покажет себя в зимние морозы - будет решаться вопрос о приобретении партии таких трамваев для города.

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