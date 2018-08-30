2018-08-30T11:34:44+03:00
Общество

К 2020 году на пермских маршрутах будут работать только новые автобусы

«Гортранс» планирует обеспечить безопасные перевозки пермяков на низкопольных автобусах с кондиционерами и системой отопления
Татьяна ТАТАРИНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Начальник МУП «Гортранс» Анатолий Путин рассказал о будущем пермских автобусов в эфире радио «КП - Пермь».

- Ужесточается требование к качеству городского транспорта, - сказал Анатолий Путин. - Все автобусы в Перми должны быть низкопольными, с кондиционерами и системой отопления, не старше 10 лет. «Гортранс» начнет заключать договора с перевозчиками в соответствии с новыми требованиями с 1 апреля 2019 года, и к середине 2020 года парк общественного транспорта Перми должен быть обновлен.

В разработке новой транспортной системы уделяется внимание и теме безопасности пассажиров. Сейчас выручка перевозчика напрямую зависит от того сколько он проехал и сколько пассажиров собрал. В новых условиях контракта приоритетом станет соблюдение расписания и безопасности перевозок.

- Если перевозчик нарушает расписание, пропускает остановки, не садит пассажиров или устраивает гонки на маршруте, то оплату за такую работу он не получит, - добавил Анатолий Путин.

Также к 2020 году должна быть изменена система оплаты за проезд в городском транспорте - планируется ввести единый проездной билет.

- Независимо от того, на каком маршруте и куда человек едет, в течении определенного времени он сможет пересесть на любой другой маршрут и без дополнительной оплаты совершить несколько поездок, - рассказал гость эфира радио «КП - Пермь».

Возможным увеличением платы за проезд в новом комфортабельном автобусе Путин назвал зоной компетенции городской Думы.

- Мы предлагаем тот уровень качества, который хотим и можем предоставить пассажирам, а сколько это будет стоить для города и горожан - решают депутаты, - сказал Анатолий Путин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру
В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно
В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме
30 августа в двух районах Перми отключат воду
В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах
В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии
В Прикамье пропала 17-летняя девушка
В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней
Жительницы Очера избили наряд ДПС
В Прикамье мужчина убил отчима, вспомнив старые обиды
В Прикамье в продуктах, из которых готовили блюда для детсадовцев, нашли опасные бактерии
В Прикамье осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору
В Пермском крае больного туберкулезом отправили на принудительное лечение
В пермскую «Звезду» перешел полузащитник казанского «Рубина»
Полицейские вывели из прикамского леса компанию заблудившихся грибников
В сентябре в Перми меняется график работы отделов ЗАГС
В Перми установлена спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья
В Перми сварщик погиб при взрыве топливного бака локомотива
В коровьи глаза посмотреть, да себя показать
В Березниках женщина на «Форде» сбила 8-летнего мальчика
В Прикамье поезд сбил медведя
В Перми во время проведения марафона ограничат движение транспорта
Прикамская биатлонистка Валерия Васнецова победила на летнем чемпионате мира
В Прикамье волонтеры ищут добровольцев для поисков 80-летней женщины, пропавшей в Кунгурском районе
Пермское УФАС: краевой минспорт выдавал субсидии ряду федераций без разрешения
В Прикамье водитель «Ауди 100» приговорен к обязательным работам за нетрезвую езду
В Перми на три дня закроют движение на перекрестке Розалии Землячки и Уральской
В Прикамье осудят мужчину, который угрожал застрелить начальника уголовного розыска