К 2020 году на пермских маршрутах будут работать только новые автобусы

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-30T11:34:44+03:00

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Начальник МУП «Гортранс» Анатолий Путин рассказал о будущем пермских автобусов в эфире радио «КП - Пермь».

- Ужесточается требование к качеству городского транспорта, - сказал Анатолий Путин. - Все автобусы в Перми должны быть низкопольными, с кондиционерами и системой отопления, не старше 10 лет. «Гортранс» начнет заключать договора с перевозчиками в соответствии с новыми требованиями с 1 апреля 2019 года, и к середине 2020 года парк общественного транспорта Перми должен быть обновлен.

В разработке новой транспортной системы уделяется внимание и теме безопасности пассажиров. Сейчас выручка перевозчика напрямую зависит от того сколько он проехал и сколько пассажиров собрал. В новых условиях контракта приоритетом станет соблюдение расписания и безопасности перевозок.

- Если перевозчик нарушает расписание, пропускает остановки, не садит пассажиров или устраивает гонки на маршруте, то оплату за такую работу он не получит, - добавил Анатолий Путин.

Также к 2020 году должна быть изменена система оплаты за проезд в городском транспорте - планируется ввести единый проездной билет.

- Независимо от того, на каком маршруте и куда человек едет, в течении определенного времени он сможет пересесть на любой другой маршрут и без дополнительной оплаты совершить несколько поездок, - рассказал гость эфира радио «КП - Пермь».

Возможным увеличением платы за проезд в новом комфортабельном автобусе Путин назвал зоной компетенции городской Думы.

- Мы предлагаем тот уровень качества, который хотим и можем предоставить пассажирам, а сколько это будет стоить для города и горожан - решают депутаты, - сказал Анатолий Путин.