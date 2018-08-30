Улучшенные технологии возведения новостроек

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-30T15:15:34+03:00

Пермский застройщик готовит к сдаче дом на Вышке-2 с высоким классом энергоэффективности

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ЖК «МотовилихинSky» - это великолепный вид на город и Каму, который открывается с верхних этажей, разнообразие планировок и без чего точно нельзя обойтись - благополучный социальный климат – проживают здесь молодые семьи, работники крупных предприятий.

В ближайшее время в комплексе от «СтройПанельКомплект» готовится очередное новоселье. Вскоре ключи от своих квартир получат 280 собственников. Застройщик готовит к вводу в эксплуатацию четыре подъезда 17-этажного жилого дома по ул. Гашкова, 53. В данный период проходит заключительный этап оформления документации.

Фото "СтройПанельКомплект"

Пониженный расход – в плюс новоселу

Согласно проекта, дом имеет высокий класс энергоэффективности «А+». Для будущих жителей данный показатель говорит о том, что фактические значения расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания ниже нормативного уровня. Дом отлично сохраняет тепло, а собственная котельная, расположенная на территории участка застройки, сокращает путь теплоносителя и исключает теплопотери.

Технология экономии и качества для Урала

Высокий показатель энергоэффективности на объектах достигается благодаря качеству строительства и отделки, высокому уровню сохранения тепла панелей «97 серии» и контролю всех этапов проведения монтажных работ.

Проверка параметров производится при вводе объекта в эксплуатацию диагностической лабораторией, которая осуществляет замеры теплопроводности стен, ограждающих конструкций, кровли, окон, а также объемы потребления домом энергоресурсов.

Стоит отметить, что повышение энергэффективности объектов – один из трендов современного домостроения. Сохранение ресурсов и оптимизация расходов при эксплуатации объекта – важный показатель качества вашего будущего дома. Особенно это актуально для уральской погоды, где отопительный сезон длится более 6 месяцев.

Фото "СтройПанельКомплект"

Все цифры перед глазами

Теплосберегающие свойства, основанные на конструктивных особенностях здания наиболее эффективны в сочетании с современным оборудованием. Квартиры оснащаются индивидуальными тепловыми регуляторами и счетчиками на радиаторах отопления, а дома – индивидуальными тепловыми пунктами с автоматизированными системами.

В домах от «СтройПанельКомплект» всегда тепло и комфортно!

Хотите стать новоселом ЖК «Мотовилихинsky»? Узнайте о вариантах квартир по телефону: +7 (342) 214-05-11.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте http://spk.perm.ru/