В Прикамье 21-летний парень, заступаясь за мать и сестер, убил отчима-изверга и получил пять лет колонии

СЕГОДНЯ 17:18 2018-08-28T17:40:06+03:00

Илья честно сказал, что два раза ударил отчима по голове. Фото: из семейного архива

Мать парня утверждает, что чуть ли не раз в неделю вызывала полицию, но домашнему тирану лишь выписывали штрафы

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Историю трех сестер Хачатурян, которые зверски убили отца, уже месяц обсуждает вся страна. В Верещагино Пермского края произошла похожая история. Папаша-алкоголик, бывший зек, семь лет издевался над женой и маленькими дочками. Лупил ремнем, душил, гонял с ножом по улице... Женщина звонила в полицию, но ее мужу лишь выписывали штрафы.

Заступился за женщину ее сын Илья, когда приехал домой в разгар очередного скандала. 20-летний парень дал отчиму пару затрещин, а через несколько дней мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Илью посадили на пять лет в колонию строгого режима. После этого Следственный комитет потребовал наказать участкового, который должен был больше работать с семьей.

Все село жалеет парня и просит написать об этой истории - а вдруг парню смягчат наказание?

Мы поехали в Верещагино, чтобы разобраться, можно ли было предотвратить эту трагедию.

Расписались прямо в зоне

Елена познакомилась с Григорием в 2005 году. Ее первый муж умер, оставив с двумя детьми на руках.

- Мне позвонил брат, он в то время сидел в тюрьме, и попросил положить деньги на телефон, а потом перезвонить и сказать, что платеж зачислился, - рассказывает Лена. - Я так и сделала и неожиданно разговорилась с мужчиной на том конце провода.

Новый знакомый Лены не скрывал, что мотает не первый срок за убийство.

Полжизни Григорий провел за решеткой.Фото: из семейного архива

Мама Лены плакала и не пускала дочь на свидание с Гришей-уголовником, но та все равно собрала сумки с папиросами и колбасой и поехала в Губаху. Через год Лена и Гриша расписались прямо в зоне.

- Я ждала его из тюрьмы почти шесть лет, - продолжает Елена. - Он вышел условно-досрочно в 2011 году и сразу приехал к нам, в Верещагино. Поначалу все было хорошо. Муж устроился работать дворником, мы сняли квартиру.

Лена родила от Григория двух дочек. Снежане сейчас семь, Тане - пять. Но ни к родным дочерям, ни к сыновьям Лены Григорий большой любви не испытывал. Зато все чаще прикладывался к бутылке и замахивался не жену.

«Я тебе язык вырежу, и жрать заставлю»

- Муж требовал прописать его в дом моих родителей, и когда получил свое, наша жизнь окончательно превратилась в ад, - говорит Лена. - Он стал пить запоями, а когда денег не было, воровал или отбирал у меня.

Лена работала на ферме телятницей, вторая смена заканчивалась около 11 вечера. Ее дочки, чтобы не попадать под горячую руку пьяного отца, сидели в шкафу или бегали по улице.

- Когда Гриша напивался, он становился очень агрессивным, - плачет женщина. - Мог ударить девчонок, а я постоянно ходила битая, с синяками. Он гонялся за нами с топором, с поленом, с ремнем - что под руку попадет.

- Мой муж вступается за дочку, а Гриша и на него кидается: «Молчи, старый, а то язык вырежу, на сковородке зажарю и жрать заставлю», - говорит мать Лены Вера Дмитриевна.

Вера Дмитриевна и Елена утверждают, что постоянно вызывали полицию - раз в неделю точно.

- Только толку от этого никогда не было, - жалуется Вера Дмитриевна. - Они его заберут в отделение, а он через 20 минут уже обратно идет и скалится: «Че, надолго посадила?» У нас деревня маленькая, все про его дела с полицией знают. Он им про соседей стучал: кто, где и чего утащил или спиртом нелегально торговал - они его на контрольную закупку водили.

«Все в деревне называли внука Илюшка»

Больше других Лену жалел 21-летний сын Илья. Часто говорил:

- Мам, ты у меня такая красивая, бросай своего Гришу, найдешь еще свое счастье.

Симпатичный вихрастый паренек - любимчик всей деревни. После 9-го класса Илюша (так его зовут все соседи) сразу пошел работать. Профессии не было, зато руки - золотые. Трудился на стройке разнорабочим, а по вечерам помогал одиноким бабушкам - кому забор починить, кому дров нарубить.

Чтобы заработать и вырваться из деревенской нищеты, Илья подрядился в Крым, работал монтажником на строительстве моста через Керченский пролив.

- Илье там очень нравилось, он купил мне смартфон и постоянно присылал фото из Крыма, - рассказывает его бабушка. - Потом приехал домой в отпуск, а я уговорила его больше туда не ездить - больно плохо нам без него.

Илья послушался, тем более в деревне оставалась его девушка Катя. Оба мечтали заработать денег и пожениться.

«Илечка, папа маму душит»

О том, что у Гриши очередной запой, Илье рассказала по телефону Снежана:

- Илечка, приезжай, папка маму душит!..

- Весь день он кидался на меня с кулаками и пытался задушить, - вспоминает Елена. - Я его вытолкала за дверь: мол, иди туда, где напился. Он вернулся вечером, я как раз готовила ужин. Подошел сзади и потянулся за ножом, которым я резала мясо. Я успела его оттолкнуть и закричала девочкам, чтобы бежали на улицу.

Елена (на фото она с дочками) пока не знает, как помочь своему сыну.Фото: из семейного архива

Илья, бросив все дела, примчался к матери. Лена с детьми без курток и в сапогах на босую ногу стояли под деревом - прятались от дождя.

- Я зашел в дом и увидел Григория на диване, рядом лежали два ножа, - рассказывал позднее на допросе Илья. - Сначала я пытался его вразумить: «Хватит уже бухать и издеваться над матерью. Будь мужиком и бросай пить». В ответ он схватил нож и замахнулся. Я выбил нож из рук и два раза ударил его кулаком по голове. Он упал на диван, а через несколько минут захрапел.

А через неделю Григорий умер. Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Илью жалеют даже следователи

- Илья очень добрый мальчик, никогда в жизни никого не обидел, - плачут родные. - И Григория он, конечно, убивать не хотел. Тот сам с ножом полез.

Однако из прокуратуры Пермского края нам пришел официальный ответ, что заявления о том, что Илья оборонялся, признаны безосновательными.

- Из показаний самого подсудимого следует, что какой-либо угрозы для него или других лиц со стороны потерпевшего в тот момент не было, - пояснили в ведомстве.

Илью жалеют даже следователи.

- С отчимом в доме они были один на один, Илья мог скрыть какие-то детали, но честно рассказал, куда и сколько раз его ударил, - говорят в Следственном отделе по городу Верещагино. - Его слова полностью подтвердила экспертиза. Да, молодой человек пытался защитить своих родных, но Илья должен был предвидеть, что его действия могут иметь негативные последствия.

Парня осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Денег на дорогого адвоката у родных не было, Илья, хоть и не был раньше судим, получил пять лет в колонии строгого режима.

После этого случая Следственный комитет обязал полицейских в Верещагино усилить работу по профилактике семейного насилия и наказать участкового, который должен был присматривать за семьей уголовника.

- Когда в смерти Гриши обвинили Илью, я пыталась взять распечатку звонков, сколько раз вызывала полицию, - плачет Лена. - Хотела доказать, что мой муж - абсолютно аморальная личность. Мне отказали, потому что квартира съемная.

У нас сесть документ, в котором сказано, что в феврале 2016 года Елена написала заявление, что муж в очередной раз устроил в доме пьяный дебош. В полиции провели проверку и … отказали в возбуждении уголовного дела.

Почему?

«Женщины вызывают ментов, чтобы припугнуть мужа»

Ответ на этот вопрос мы поехали искать в полицию в Верещагино.

- Если мы будем «закрывать» каждого пьяницу, у которого кулаки чешутся, мы полгорода пересажаем, - разговорился с нами начальник одного из отделений, проверив перед этим, что наш диктофон выключен. - Чаще всего женщины вызывают ментов, чтобы просто припугнуть мужиков.

- А если женщина не отказывается писать заявление? Если ей реально грозит опасность, а вы этого дебошира отпускаете?

- А какие у нас основания его задерживать? Мы составляем протокол, передаем его в мировой суд. Нарушение общественного порядка по закону - это штраф. Нанес побои - тоже штраф, обязательные работы или арест на 15 суток.

- Как минимум одно заявление этой женщины закончилось отказом в возбуждении уголовного дела. На каком основании?

- Если она была не согласна с отказом, она могла обжаловать это решение. Это право ей было разъяснено. Кроме этого, все отказы проверяет прокуратура - на законность и правомерность вынесенного решения. Если его не отменили, значит, все законно.

Мы очень просили полицейских поднять из архива дело Григория и поговорить с нами не общими фразами, а детально. Полицейские сказали, что делать этого не будут - времени нет.

Мы написали запрос на имя начальника краевой полиции, пока ответа не было.