Жительница Прикамья встретилась с дочерью, которую 20 лет назад отдали на усыновление в США

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-28T17:30:20+03:00

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45-летняя жительница Пермского края Наталья Никитина не видела своих детей 19 лет. В 1999 году Соню, Дашу, Колю и Дениса увезли в приемную семью в США. Спустя долгие годы Наталья встретилась со своей старшей дочкой Соней. Это могло бы стать счастливой историей о воссоединении семьи, но в каждой истории есть две стороны.

К Наталье мы приехали вечером 14 августа. Она живет вместе со своим 21-летним супругом Владиславом в стареньком покосившемся доме в деревне Нововознесенск Верещагинского района. Так просто к ней в дом не попасть: на цепи у двери оглушительно лает немецкая овчарка Джек.

Джек охраняет дом от незваных гостейФото: Елена КОНОВА

- Да успокойся ты, чудовище ужасное, - машет на него рукой Наталья. - Влад его с детства приучил меня защищать. Джек, скажи «мама».

Джек начал завывать.

- Умница, - похвалила Наталья. - Влад, покорми козу и куриц.

- Мы лук посадили, кабачки, огурцы, помидоры, свеклу, - говорит Влад. - Пока немного, зато свое. Да и деньги экономим: у нас столько на ремонт этого дома уходит. Единственное социальное жилье, которое нам смогли выделить в селе.

Владислав внимательно следит за домашним хозяйствомФото: Елена КОНОВА

Машет рукой на черный старый деревянный домик.

- Влад, посмотри, сообщение пришло, - воскликнула Наталья. - От Сонечки моей, наверно.

Так как Наталья и Влад в английском не сильны, переводим: «Тут интернета нет, отвечу позже».

- Она как раз сегодня в США обратно улетает, - говорит Наталья. - Я английский изучала в школе, урок проводили раз в полгода. Но когда Сонечку увидела, воскликнула: «My big small daughter!». И заплакала. Я теперь все время плачу».

«Воровала овощи на чужих огородах»

Наталья приглашает нас в дом. Голубые обои в гостиной обветшали и грозятся отпасть. Но Наталья постаралась придать уют старенькой квартире: на стенах развешаны вышивки, которые женщина создает собственными руками.

Наталья с радостью показывает фотографии взрослых детей.Фото: Елена КОНОВА

За чаем с булочками женщина рассказывает историю своей жизни.

В 90-х годах 18-летняя Наташа в гостях у подружки познакомилась с Владимиром. Все быстро завертелось-закрутилось, и вот уже прилично беременная Наталья стоит с Владимиром в ЗАГСе.

- Он тогда работал в электросетях, от предприятия дали временное жилье: трешку в пятиэтажке, - говорит Наталья. - Сначала Сонечка родилась, еще через два года - Даша. Год погодя - Коля, через два года - Дениска. Где-то между этим мою маму ограничили в родительских правах, и я стала опекуном сестренок - Даши и Насти. Они тогда уже в подростковом возрасте были, помогали мне.

Но семейная жизнь у Натальи с Владимиром никак не клеилась. Мужчину уволили с работы, в семье начались ссоры. И Владимир уехал в родной Верещагинский район. Наталья осталась с 6 детьми на руках.

- Было сложно, да, но тяжело - нет, - вспоминает Наталья. - Я в принципе детей люблю, а своих так просто обожала. Мы спокойно жили и вшестером. Вова иногда навещал деток, но с деньгами у него было не очень. Крутились как могли. Были опекунские на сестер и малюсенькие пособия на детей, но этого не хватало. Когда выплаты приходили с опозданием, я бегала по чужим огородам и воровала огурцы и картошку. Мне не стыдно, я старалась для детей. Еще я шила всем платья, мальчикам - штаны. Мы жили дружно, все были накормлены и одеты. Один раз пошла в лес, чтобы срубить елочку на Новый год. А у меня топор отлетел от этой деревянной палки, и я ею еле как елочку сломала. Утром дети проснулись, а «Дедушка Мороз» уже елку принес.

Семья Урицких в середине 90-ых годов. Из архива Натальи.

«Пришла домой, а детей забрали»

Как-то летом Наталье понадобились документы, которые были дома у Владимира. Женщина оставила за старшую 14-летнюю Настю - та прекрасно справлялась с детьми.

- Я ушла утром, а вернулась в около часов дня, - вспоминает Наталья. - Захожу в квартиру, а там какая-то оглушительная пустота, никто меня не встречает. Ничего понять не могу, бегу к соседям. А они говорят: «К вам органы опеки приходили, детей забрали». Как забрали? За что? Я бегом несусь в ведомство, там никто со мной не хочет разговаривать, просят покинуть помещение. Я сижу и рыдаю от безысходности. Потом кто-то из сотрудников мне сказал, что дети в больнице при детском доме. Я прибежала туда, меня не пустили. Говорили: «Вы психику детям испортите!». По словам Натальи, куда бы она ни обращалась, никто не мог сказать ей, за что забрали детей.

- Спустя несколько долгих недель мне разрешили навестить детей, - утирает слезы Наталья. - Я прибежала к ним в группу, они на меня кинулись, и мы прямо у двери туалета сидели на полу и обнимались, плакали. Спустя какое-то время мне пришел вызов из суда. Я думала, что будет заседание, но, когда мы зашли в зал, судья крикнула: «Лишены родительских прав. Следующие!».

«Оформили документы на усыновление за месяц»

Как-то Наталья в очередной раз пришла в детский дом, а ей говорят: «Дети уехали в гости в Америку, будут через 7-10 дней».

- И тут же мне сообщают, что детей хотят отдать на усыновление в приемную семью Мэррименов в США, - вспоминает Наталья. - Буквально за месяц состряпали документы, и детей увезли. Даже не дали попрощаться с ними. Хотя я точно знаю, что Сонечка просила не увозить ее, даже писала отказ. Но что 8-летний ребенок может сделать?

Наталья осталась одна. Она работала продавцом в киоске, потом устроилась в магазин. Периодически писала на телевидение и на «Прямую линию с президентом».

- В 2005 году раздался звонок, - вспоминает женщина. - Звонит журналист и говорит: «Вы та самая Наталья, чьих детей отдали на усыновление в США?». Я ответила: «Да». Он сказал: «Младший сын погиб. Умер от голода». У меня, конечно, началась истерика. Я как чувствовала, что с детьми что-то произойдет плохое… А потом журналист приехал ко мне, снял сюжет.

«Вес 8-летнего мальчика был 16 кг»

Когда дети попали в семью Мэррименов, Денис был совсем маленький. Он, в силу возраста, был активным мальчиком.

- Мне сказали, что Дениса перестали кормить за плохое поведение, - плачет Наталья. - Он не слушался родителей, а они в наказание оставляли его голодным.

В августе 2005 года мальчик скончался. Как показала судебно-медицинская экспертиза, в возрасте 8 лет его вес составлял всего 16 кг. Резонансное дело взяла на контроль Генпрокуратура. А Самуэля и Донну Мэрримен посадили.

Наталья думала, что после этого хоть кто-то поможет ей воссоединиться с детьми. Но узнала только то, что Колю, Соню и Дашу усыновили другие люди.

Оказавшись в коляске, Наталья нашла себе увлечение - вышивание крестиком.Фото: Елена КОНОВА

«Разница с супругом в возрасте - более 20 лет»

Утешение пришло оттуда, откуда не ждали. В 2017 году у Натальи несколько дней жила подружка. Как-то она поругалась со своим парнем и бросила Наташе телефон: «На, поговори с ним».

- Молодые ругались, я решила помочь, - смеется Наталья. - А потом тот парень тоже психанул и отдал телефон другу. Это был Влад. Мы с ним минут 15 пообщались. А на следующий день созвонились снова, как будто притяжение почувствовали.

- Смущало, конечно, что ему всего 20 лет было, а мне уже за 40, - рассказывает Наталья.

Через несколько месяцев Наталья и Влад поженились.

Администрация деревни Нововознесенск, где жил Влад, предоставила супругам старенький дом. Молодожены отремонтировали его, подлатали, завели кур и козу. Влад купил поддержанный автомобиль Lada.

Владислав - главный помощник Натальи по хозяйству.Фото: Елена КОНОВА

«Взрослых детей в США нашли журналисты»

- В июле мне позвонили журналисты программы «Прямой эфир», в которую я несколько раз писала, - говорит Наталья. - Они сказали, что нашли моих детей, и позвали в эфир. Я была просто ошарашена. Долгие годы я куда-то писала, кому-то звонила, но все было впустую. Я даже сначала не поверила им.

Наталья купила себе новые наряды, покрасила волосы. Женщина волновалась: что скажут дети, когда увидят ее в коляске? Несколько Лет назад она сорвала спину, когда выгружала продукты. Сейчас ей трудно ходить и она передвигается на коляске.

Перед эфиром женщина узнала, что согласилась приехать лишь старшая Соня. Как только она появилась в студии, Наталья, по ее словам, перестала слышать звуки вокруг.

Наталья никак не могла отпустить дочь. Фото из архива семьи

- В этой 27-летней девушке я сразу узнала свою дочь. Мне даже стало плохо. Я бы Соню узнала из тысячи. Она подошла ко мне, я обняла ее и вцепилась, не отпуская. У нас даже синяки остались, - улыбается Наталья и показывает руку. - Она, конечно, моя копия. Мы невероятно похожи: привычки те же, жесты те же. После программы мы долго гуляли по ВДНХ. Соня с ужасом вспоминает жизнь у Мэрримэнов - видела, как умирал Денис, и ничего не могла сделать. Они его голодом морили за непослушание. Как-то дочь зашла в комнату к Денису, а тот уже холодный…

Сейчас Соня работает нянечкой - говорит, что с тех пор, как ее забрали из семьи, она не может спокойно общаться с людьми. У нее панические атаки. 24-летний Коля - ландшафтный дизайнер, а 25-летняя Дашенька - фармацевт. У нее уже есть сыночек Лео. Ему два года.

Коля не захотел встречаться с мамой - не прошла детская обида. Молодой человек уверен, что его просто бросили. Даша сказала, что у нее много дел. А Соня не только встретилась с мамой, но еще и решила съездить к ней в гости, в глубинку Пермского края.

- Соне у нас понравилось, - улыбается Наталья. - Она с интересом смотрела, как Влад кормит куриц и козу, с котятами играла. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы Соня жила с нами. Но вряд ли она захочет переезжать. Пока мы с ней будем переписываться в соцсетях, а потом, возможно, снова встретимся. Только вот с визой много заморочек.

«Ребенка до машины тащили на руках: от голода он не мог идти»

Вся эта история могла быть грустной сказкой со счастливым концом, как рассказывала об этом сама Наталья: мол, органы опеки незаконно забрали детей, отдали их на усыновление в США, где один из малышей умер, а спустя 20 лет дочь снова встретилась с мамой. Но в этой истории есть и вторая сторона.

Изъятием детей из семьи Натальи в 90-х годах занималась в том числе и сотрудница опеки Очера Галина Вахрамеева.

- Мне родственники с журналистами общаться запретили, - говорит пенсионерка. - И так программа здоровье подорвала. Все против меня были настроены!

Но в итоге Галина Ивановна смягчается и рассказывает о событиях того времени.

- Нам поступили звонки от жителей дома по улице Кирова, - вспоминает пенсионерка. - Говорили, что мать пьет, дети у нее вечно голодные. А сейчас вообще уехала на гулянки, и четыре дня ее уже дома нет. Мы сразу выехали к детям. Думали, быстрее бы забрать малышей и хоть накормить их.

Галина Ивановна вспоминает ту квартиру - с потолка сыпались тараканы, еды в доме ни крошки, только в кружке намешана какая-то бурда, везде грязь.

- Младший, Денис, уже лежал на диване, встать не мог от голода, - говорит Галина Ивановна. - Мы его на руки взяли и потащили в машину. Мальчик как перышко весил. Других детей мы тоже забрали, определили в больницу при детском доме.

Как обычно бывает в таких случаях, Галина Ивановна стала искать родственников, к которым могли определить детей, если Наталью лишат прав.

- Приехала к ее бабушке и дедушки, а те сами плачут, - говорит пенсионерка. - У них дочь пьет, мама Натальи, да и она сама за воротник закладывает. Они не смогли детей взять: ни денег, ни здоровья, ни сил. Я поехала к мужу Натальи, но и тот сказал, что не справится. Тогда детей определили в детский дом, а Наталью лишили прав.

Что было дальше - Галина Ивановна сказать не может. Свою работу она сделала, и стала заниматься другими семьями. Но город-то маленький, все про всех знают.

- Наталья ни разу детей не навестила, насколько мне известно, - говорит Галина Ивановна. - Может и приходила в пьяном виде, но таких родителей к детям не пускают. Мы ведь не враги, если у семьи трудности, то мы помогаем им, беседы проводим. А тут матери плевать было на ребят своих.

Наталья винит себя в том, что младший сын погиб в СШАФото: Елена КОНОВА

«Не хочу еще раз потерять маму»

Однако сама Соня, дочь Натальи, утверждает, что ее с братьями и сестрой отобрали у матери по ошибке.

- Я мало что помню из детства, только какие-то кусочки, - рассказала нам Соня. - Но я помню, что мы жили очень бедно. В голове сразу всплывает суп - мы его постоянно ели. Моя мама не пила, это точно. Насколько я знаю, соседи решили, что мама нас бросила, и сообщили в органы опеки. Но мы находились под присмотром тети - сестры мамы.

- Когда нас отдали на усыновление в США, я помню, что новые родители относились ко мне хорошо, но к брату Денису - нет, - говорит Соня. - После его смерти нас отдали в другие приемные семьи. Все это время я пыталась найти маму через интернет, но информации у меня было мало, я все забывала. Поэтому я была так потрясена, когда нас нашли репортеры и позвали на съемки в Москву!

Соня говорит, что дома у Натальи ей не очень понравилось. Она чувствовала себя желанным гостем, но жить в Верещагинском районе она бы не хотела.

- Конечно, я была очень удивлена, что у мамы и Влада такая разница в возрасте, - продолжает Соня. - Но если они счастливы, то я счастлива тоже. Я бы хотела еще раз навестить маму в ближайшие два года. Не хочу потерять ее еще раз.