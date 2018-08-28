Льготы или деньги: как не ошибиться при выборе

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-28T13:31:28+03:00

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Практически месяц остался до часа Х - когда люди, имеющие инвалидность, должны принять решение, будут ли они в следующем году получать пакет социальных услуг и в каком наборе. В том числе у каждого льготника есть право вместо полагающихся бесплатных лекарств получить ежемесячную выплату в размере 800 с лишним рублей. Сделать выбор можно один раз в год до 1 октября.

Казалось бы, синица в руках надежнее такого далекого журавля, и выгоднее иметь 800 рублей в кошельке, чем возможность когда-нибудь потом получить лекарство. Ведь препарат может и не понадобиться, а на 800 рублей можно купить что-то нужное. Шесть кур, к примеру, как говорит моя знакомая пенсионерка, еще с 90-х годов привыкшая мерить деньги продуктами. Но выгодой это кажется только на первый взгляд.

Право на дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО) имеют люди, страдающие серьезными заболеваниями. И даже если сейчас болезнь не требует постоянного приема лекарств, и лечение обходится дешевле, чем сумма месячной компенсации, никто не может гарантировать, что через два - три месяца ситуация не изменится, и пациенту не понадобятся более дорогие препараты.

- Наши доктора практически ежедневно сталкиваются с проблемой, связанной с не всегда разумным и обдуманным выбором пациентов, - рассказывает Елена Потапова, заместитель главного врача городской клинической поликлиники №2 города Перми. - Состояние здоровья людей с инвалидностью, увы, нестабильно и может ухудшиться в любой момент. Например, при хронической гипертонической болезни часто формируются заболевания почек, что приводит к хронической почечной недостаточности. Препараты для ее лечения очень недешевы, к примеру, месячный курс кетостерила стоит больше 10 тысяч рублей. Но пациент уже отказался от льготы, поэтому до начала следующего года оплачивать эти лекарства он будет из своего кармана.

Люди, которым лекарства жизненно необходимы каждый день, к примеру, те, у кого сахарный диабет, естественно, выбирают дополнительное лекарственное обеспечение. По этой программе они бесплатно получают необходимое им количество инсулина.

Казалось бы, их примеру должны следовать и онкобольные. Но сейчас большинство злокачественных опухолей, особенно обнаруженных на ранней стадии, удается излечивать. И пациент после операции, химиотерапии или лучевой терапии может чувствовать себя полностью здоровым. И зачастую излечившийся онкобольной тоже выбирает деньги, радуясь счастливому избавлению.

Но болезнь не всегда уходит окончательно, иногда возникает рецидив, и в этом случае лечение становится весьма дорогостоящим. На первом этапе, в стационаре, обеспечение пациента лекарствами берет на себя государство, но после выписки онкобольному придется дома принимать препараты, которые он должен покупать самостоятельно.

К примеру, для обезболивания врачи все чаще рекомендуют не таблетки и уколы, а наркосодержащие пластыри. Одна упаковка такого пластыря стоит в среднем от 3 до 5 тысяч рублей, а ее хватает лишь на несколько дней. Между тем эти пластыри входят в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, и человек может получать их по льготе.

Иногда льготники отказываются от ДЛО, считая, что бесплатно им выдают дешевые и малоэффективные лекарства. Нередко приходится слышать: «Лучше я возьму деньги, а потом куплю себе хороший препарат». С ударением на слово «хороший». Правда, потом выясняется, что о действенности лекарства больной слышал от соседки, которой оно «о-очень помогло».

- Перечень льготных лекарств постоянно расширяется, в него включаются новые, эффективные с точки зрения доказательной медицины препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта и их последствий, ревматизма, профилактики тромбозов, - говорит Елена Потапова. - Этот список содержит медикаменты, предназначенные для оказания помощи при всех видах патологий, которые существуют на сегодняшний день. Хочу подчеркнуть, что бесплатные лекарства для льготных категорий населения - это объективная реальность, подкрепленная законодательным путем. Никогда не поздно вернуть себе право на льготу.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Реестр льготных лекарственных средств в России представлен более чем 300 наименованиями и каждый год дополняется новыми препаратами с доказанной эффективностью. Краткий список льготных лекарств включает в себя:

- сердечно-сосудистые препараты (в том числе лекарства для лечения гипертонии, стенокардии, нарушения сердечного ритма);

- препараты для лечения онкологических заболеваний;

- препараты для лечения болезней дыхательных путей (в том числе лекарства от астмы);

- таблетки и инъекции для лечения сахарного диабета;

- противоаллергические (антигистаминные и противоотечные) препараты;

- средства для лечения нарушений работы желудка и желудочно-кишечного тракта;

- обезболивающие (в том числе некоторые противовоспалительные таблетки и наркотические препараты для обезболивания);

- средства для укрепления костей;

- гормональные препараты;

- средства для лечения неврологических и психических расстройств (в том числе антидепрессанты);

- капли и витамины для лечения глазных заболеваний;

- и еще сотни препаратов от других, более редких, но серьезных заболеваний.

ВАЖНО

Если вы хотите в следующем году иметь право на льготу, то до 1 октября вам нужно подойти с заполненным заявлением (его можно скачать на сайте Пенсионного фонда России) и паспортом либо в территориальное управление Пенсионного фонда России по месту своего жительства, либо в Межфункциональный центр (МФЦ), либо подать заявление через сайт «Госуслуги».