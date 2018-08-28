Темпы – быстрые, подходы – системные

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-28T10:42:38+03:00

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Отец двоих детей Дмитрий Шумайлов вернулся в родной Кизел и не жалеет о своем выборе. Он видит, как развивается город, какие он изменился за последние два года. На открытие стадиона «Шахтер» Дмитрий пришел со своими детьми – пятилетней Ульяной и семилетним Сергеем. Ребята ни на минуту не могли усидеть на месте, они постоянно спрашивали папу: «Можно я пойду на те тренажеры?», «Можно поиграть в мяч?». Радости детворы не было предела. Но и их папа доволен, что стадион отремонтировали.

Детворе стадион очень понравился

- Небо и земля, - говорит Дмитрий. – То, что было и что стало. Все стало намного лучше. Я рад, что сейчас есть где поиграть с детьми, приучить к спорту. Они вообще, у меня ребята спортивные – любят поиграть в мяч, кататься на велосипеде.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАДИОНА «ШАХТЕР»

Символично, что вторую жизнь стадион получил накануне самого важного праздник для всех горожан – Дня Шахтера. Ровно год назад жители Кизела попросили губернатора Пермского края Максима Решетникова привести стадион, который был построен в 1951 году, в порядок. И теперь легендарный «Шахтер» не узнать.

- В прошлом году, когда вы попросили меня отремонтировать стадион, я сначала засомневался, - признается глава региона. – Здесь столько острых вопросов – здравоохранение, коммунальное хозяйство, а мы начнем со стадиона. Но сегодня, когда приехал сюда, то увидел светящиеся от радости глаза детей, и понял, что мы поступили правильно. А остальное мы тоже приведем в порядок с вашей помощью.

Обновленный стадион «Шахтер» - это не только футбольное поле с искусственным покрытием, здесь созданы условия для занятий самыми разными видами спорта. Спортивный комплекс также включает в себя 400-метровую беговую дорожку, велодорожку, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, а также группу тренажеров.

Стадион открылся накануне Дня Шахтера

Девятиклассник Никита четыре года занимается футболом и мечтает стать профессиональным игроком, выступать за родной «Шахтер».

- Отличное поле, есть, где играть и тренироваться, - говорит Никита. – Мне очень нравится, очень хорошо, что в городе теперь есть такой отличный стадион.

УКРАШЕНИЕ ГУБАХИ

В соседней Губахе ведется строительство новой ледовой арены. Возвести новый современный спорткомплекс, инициатором создания которого выступил воспитанник губахинского хоккея, чемпион мира Евгений Кетов, планируется к концу этого года.

Губернатор Пермского края посетил стройку. Максим Решетников тщательно изучил обстановку и потребовал, чтобы арена была не только была сдана в срок и сделана на высшем уровне.

Напомним, что часть средств на строительство арены дал благотворительный фонд Тимченко. Финансируется стройка также из средств краевого и местного бюджетов.

Рядом со стадионом появится Аллея химиков. Она уже начинает приобретать свои очертания. Директор парка имени Гагарина, сверяясь с планом, показывал Максиму Решетникову, где будет расположен скейт-парк, где аттракционы, фонтан, арт-объекты, верёвочный парк…

- Уверен, что, когда всё будет готово, у жителей трёх округов появится новое любимое место отдыха, которое, к тому же, станет украшением Губахи, - отметил глава региона.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КУБА ПОШЛО НА ПОПРАВКУ

Год назад губернатор Пермского края Максим Решетников стал инициатором комплексным изменений в системе здравоохранения КУБа.

Для решения острых проблем в территориях внедряется новая управленческая модель, призванная повысить показатели здоровья и доступность медицинской помощи. Объединение больниц КУБа с лидером пермского здравоохранения – ГКБ № 4 позволяет максимально быстро обеспечить людей специализированной медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной. Кроме того, врачи пермской городской клинической больницы № 4 регулярно ведут выездные приемы для жителей Гремячинска, Губахи и Кизела. Каждую неделю в города КУБа выезжают «узкие» специалисты. Продолжается и ремонт больниц, возведение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Только в прошлом году было построено 8 ФАПов – 4 в Кизеле, 3- в Гремячинске и один в Губахе. Все они подключены к интернету, что позволяет фельдшерам консультироваться по разным вопросам с высококвалифицированными специалистами из краевой и районных больниц.

Медицина становится доступнее

- В Кизеловской больнице возвели новую котельную, которая позволила в два раза сократить расходы на коммунальные услуги, - рассказывает Максим Решетников. – Следовательно, больше денег остается в больнице, у главврача есть возможность больше платить персоналу.

Кроме того, заканчивается капитальный ремонт двухэтажного здания инфекционной больницы в Губахе. Оно было построено в 1977 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. Пока больных со всего КУБа лечат в филиале в Кизеле, после окончания откроется обновленное инфекционное отделение на 30 коек в Губахе.

Разработаны планы по поэтапной реконструкции всех районных больниц, по ремонту Гремячинской больницы уже сделана проектная документация.

Однако, несмотря на то, что здравоохранение КУБа идет на поправку, вопросов в отрасли еще хватает. Главная – нехватка «узких» специалистов.

- Сегодня мы стараемся решить этот вопрос, - говорит губернатор. - Я дал поручение министерству здравоохранения поднять зарплату врачей. Вскоре три молодых специалиста выходят на работу в Губахе, у них смогут лечиться люди со всего КУБа. Раз в неделю приезжают мобильные доктора из Перми в Гремячинск. Практику будем продолжать, пока окончательно не решим вопрос.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА – ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

- Вы наш губернатор? - обращается в Максиму Решетникову удивленная работница Кизеловской швейной фабрики. – А я Вас по телевизору видела.

Появлению главы региона на фабрике приятно удивилась, до последнего не верили, что он приедет. Ведь он стал первым губернатором, кто посетил швейную фабрику. Руководителя Прикамья провели по цехам и показали продукцию предприятия.

Несмотря на все трудности, которых сегодня существуют практически у всех предприятий легкой промышленности страны, Кизеловская фабрика старается бороться с китайскими товарами, которые заполонили прилавки. Предприятие выпускать спецодежду, школьную форму, а также постельное белье, плюс - сумки и рюкзаки. Раскройный и швейный цеха переоснастили, установили новое автоматическое оборудование. Сейчас предприятие расширяет мощности – открывает новый швейный цех и запускает производство рабочей и военной обуви. Новые инвестпроекты позволят создать более 200 рабочих мест. Швейный цех должен открыться в первом полугодии 2019 года, обувной – в 2020 году.

Также губернатор посетил крупнейшее предприятие северо-востока Прикамья «Метафракс». В рамках спецконтракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс» к 2021 году будет создан новый комплекс. Максим Решетников осмотрел строительство нового производства, где будет создано 400 новых рабочих мест.

ПО НОВЫМ ДОРОГАМ ЕХАТЬ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ

Те, кто ездит по делам из Перми в города Кизеловского угольного бассейна заметили, что за последние два года дороги изменились до неузнаваемости. Обратил внимание на изменения во время поездки в КУБ и губернатор.

- Конечно, дороги до Кизела, Гремячинска и Губахи стали лучше, - отметил глава региона. - Но работы еще много. Нам предстоит отремонтировать дороги в самих населенных пунктах, особенно в Кизеле.

По пути в КУБ глава региона посмотрел на ход ремонтных работ на участке дороги Полазна-Чусовой, который имеет большое значение для жителей края, который ездят на север региона. Асфальт кладется в несколько слоев, что позволяет улучшить качество и увеличить срок службы покрытия. Кроме того, в ходе восстановительных работ будут созданы дополнительные полосы. При выполнении работ применяется самоходная машина для холодной регенерации слоев старой дорожной «одежды» – ресайклер. В этом – уникальность ремонта этого объекта. В результате проведенного ремонта с применением технологии холодной регенерации модуль упругости дорожной одежды увеличивается до 30%.

По словам директора подрядной организации ОО СКФ «АТМ» Айка Аветисяна, строительство идет с опережением графика.

- 12 с половиной километров участка дороги Чусовой – Полазна мы планирует закончить к 30 сентября, раньше срока по графику, - сообщил подрядчик.

Кроме того, в рамках рабочей поездки посетил новое пожарное депо в Кизеле, строительство Дворца культуры в Гремячинске, а также провел несколько совещаний по вопросам готовности территорий к новому отопительному сезону. И, конечно жен, поздравил всех горняков с профессиональным праздником – Днем Шахтера.