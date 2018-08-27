В Перми спасают пса, которому петардами оторвало лапу

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-27T10:30:03+03:00

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В Перми спасают пса, которому оторвало кусок тела петардами. Как рассказывает зоозащитник Семен Филипповский, в пятницу ему поступил звонок из Курьи. Местные жители сообщили, что кто-то сильно покалечил бездомного пса.

- Мы были в шоке от увиденного, - говорит Семен Филипповский. - Вместо лапы - обрубок, на месте бедра - зияющая дыра. Сначала мы думали, что в беднягу стреляли из дробовика. Но потом очевидцы рассказали нам, что местные подростки «забавлялись» с петардами. Возможно, они были охотничьими.

По словам Семена Филипповского, после случившегося подростки убежали, а пес бегал по улице и выл. Неравнодушные прохожие позвонили зоозащитникам.

Пес потерял много крови. Фото Семена Филипповского

- Мы сделали в клинике рентген, который подтвердил слова очевидцев - в теле пса не было дроби, - говорит Семен Филипповский. - Старый - так мы назвали пса - оказался идеальным пациентом: несмотря на жуткую боль, он терпеливо переносил все процедуры, не пытался укусить врача. Сейчас пес находится в очень тяжелом состоянии. Надеемся, что он выживет.

Номер банковской карты для помощи бедолаги 4276490045484500. Карта оформлена на Полину Николаевну Ч. Не забывайте добавить пометку «Благотворительность».