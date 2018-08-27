Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов стал лидером общего зачета летнего Гран-При

СЕГОДНЯ 07:08 2018-08-27T07:15:15+03:00

На этапах Кубка мира в Чайковском он будет выступать в желтой майке

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В минувшие выходные в японской Хакубе прошли этапы летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. Пермяк Евгений Климов дважды поднялся на вторую ступень пьедестала почета, что позволило ему стать лидером общего зачета Кубка мира. Теперь на этапах в Чайковском, которые пройдут 8 и 9 сентября, Евгений будет выступать в желтой майке лидера.

Оба раза пермский прыгун на лыжах с трамплина уступил только Риюи Кобаяши из Японии. Евгений Климов перехватил желтую майку лидера у сильнейшего спортсмена прошедшего сезона Камиля Стоха, который пропустил соревнования в Стране Восходящего Солнца.

Напомним, что две недели назад во французском Куршевеле 24-летний Климов поднялся на высшую ступень пьедестала. Российский спортсмен впервые за 40 лет победил на этапе Кубка мира.

Оттаивать лидерство в общем зачете Евгений Климов будет в Чайковском. Соревнования пройдут 8 и 9 сентября. В первый день зрителей ждут соревнования команд, во второй - индивидуальные выступления женщин и мужчин.

Кроме Евгения Климов в составе сборной России выступят прикамские «летающие лыжники» Егор Усачев, Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова и Стефания Надымова. В Пермский край приедут спортсмены из Японии и Словении, Норвегии и Чехии, Казахстана и Эстонии, Австрии и Германии, Италии и Швейцарии, Канады и США.

Соревнования в Чайковском в прямом эфире покажет телеканал EUROSPORT.