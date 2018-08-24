2018-08-24T15:44:45+03:00
Конкурсы и тесты

«КП»-Пермь» открывает фотоконкурс «Наша дачная удача»

Поделитесь с нами фотографиями своего урожая
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Дачный сезон подходит к концу, начинается время урожая. Как прекрасно смотреть на свои цветы, помидоры, кабачки и думать: «А ведь это я сам вырастил!». Так поделитесь же с нами своими «творениями», пусть все видят, какой вы хороший дачник! Может, вы вырастили помидор с человеческим лицом или ваша тыква невероятно больших размеров?

Загружайте фото вашего урожая на наш сайт, укажите, как зовут вас и как с вами связаться. Посетители нашего сайта будут голосовать за понравившийся снимок до 8 октября. В этот день мы подведем итоги.

Авторов трех фотографий, набравших наибольшее число лайков, мы пригласим в пермскую редакцию «Комсомольской правды» и вручим призы и подарки от «Комсомолки» и наших спонсоров.

Как проголосовать

Внимание! Для борьбы с накруткой в фотоконкурсах мы ввели авторизацию.

На странице конкурса (над фотографиями участников) вы видите четыре цветные кнопки со значками разных соцсетей. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившуюся фотографию, необходимо нажать ту кнопку, которая обозначает вашу любимую соцсеть.

Если на компьютере не выполнен вход в ваш аккаунт, то сайт попросит выполнить вход. Если вы уже вошли в свой аккаунт, то для авторизации на нашем сайте больше ничего делать не нужно.

Для принятия участия в конкурсе авторизуйтесь.

Войти через любую социальную сеть:

VKontakte Google Pluse Одноклассники Facebook Мой мир Я.ру

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