«Им важно выходить в магазин и здороваться с соседом по площадке»

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-23T16:50:39+03:00

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Когда мы видим на улице маму с ребенком-инвалидом, всегда испытываем смешанные чувства, согласитесь? Многие задумываются о том, как это сложно для родителей, переживают за судьбу малыша. Рождение особенного мальчика или девочки в семье зачастую вынуждает родителя бросать работу и находиться рядом с ребенком. Но и запирать его в четырех стенах и включать гиперопеку, не развивая в нем бытовые навыки и не давая ему общаться с социумом наравне, - это «медвежья услуга» своему чаду.

Наука о самостоятельности

Сегодня ментальные нарушения у детей - распространенное явление. Все больше родителей в курсе таких понятий, как аутизм, гиперактивность, задержка психического развития. Безусловно, внимания и заботы таким детям необходимо гораздо больше, однако не стоит забывать, что однажды им придется столкнуться с взрослой жизнью. Они должны не бояться взять в руки пылесос или закинуть футболку в стиральную машину. И этому, казалось бы, очевидному подходу необходимо обучать не только ребенка, но и родителя.

Именно для таких семей и инвалидов-одиночек в Пермском крае был создан проект «Смогу жить сам», направленный на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями.

В рамках проекта при сопровождении специалистов молодые люди с инвалидностью будут обучаться самостоятельному проживанию: взаимодействию с окружающими, приготовлению пищи, походам в магазин, оплате коммунальных услуг, регулярной трудовой деятельности и другим бытовым навыкам.

Для участников проекта выбрана и оборудована учебная квартира, в которой они будут проходить обучение хозяйственной деятельности. За год с помощью специалистов навыкам самостоятельного проживания смогут обучиться до 30 человек. Трехкомнатная квартира в ЖК «Медовый» (Кондратово) предоставлена партнером проекта АО «СтройПанельКомплект».

За доброе дело подписались, поручились!Фото: архив "КП"

- Мы рады быть полезными такому нужному благотворительному проекту и готовы помочь родителям, которые заботятся о своих взрослеющих детях-инвалидах, принять участие в социализации не только подростков, но и взрослых с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что этот проект сделает жизнь семей с особенными детьми более комфортной, а отдельное проживание взрослого с нарушением ментальности - менее стрессовым, - комментирует Лариса Кремлева, пресс-секретарь застройщика.

Квартира уже полностью укомплектована для проживания и готова распахнуть двери для первых участников. Организаторы создали удобное и функциональное пространство - зоны для учебы и отдыха, рабочее место, оборудованное компьютером и принтером, комфортную зону кухни с обеденным столом. Здесь - настоящий дом, где научат готовить, пользоваться стиральной машиной, гладить одежду, делать уборку.

Начинать день с правильного завтрака вдвойне приятней на уютной кухне.Фото: архив "КП"

Механизм запущен

21 августа в министерстве социального развития Пермского края состоялось торжественное подписание трехстороннего соглашения по проекту сопровождаемого проживания «Смогу жить сам». Подписантами документа выступили министр социального развития Пермского края Павел Фокин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин и директор благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая» Светлана Калина.

После церемонии подписания для представителей СМИ состоялся пресс-тур в учебную квартиру. Светлана Калина отметила благоприятную социальную атмосферу комплекса, насыщенность спортивной среды и двор без машин. Все это создает благодатную почву для мягкой интеграции в самостоятельную жизнь участников проекта.

«Им нравится, когда они знают…»

Сразу все обратили внимание и на то, что ЖК «Медовый» адаптирован под проживание маломобильных групп населения: установлены пандусы и подъемники, лифты позволяют въехать в них на коляске, организована противопожарная зона на случай чрезвычайной ситуации с учетом проживания в подъезде инвалида.

По-домашнему комфортноФото: архив "КП"

Но помимо очевидных комфортных условий для проживания, выявили на площадке и главные социальные функции проекта.

Юлия Корелина, мама 21-летней дочери с аутизмом, председатель общества помощи лицам аутистического спектра:

- Важно, чтобы люди, живущие по соседству с такими детьми или взрослыми, понимали, что они ничем не отличаются от остальных. Для здоровой социализации им необходимо выходить в магазин, здороваться с соседом по площадке или посещать праздники двора. На данный момент в нашем обществе воспитывается именно эта лояльность. И как только такое восприятие станет нормой, может, нам придется меньше времени уделять адаптивному обучению родителей. Ведь они вынуждены, так сказать, запираться на 10 замков в квартире с таким ребенком, и как следствие - забывать, что они не вечны, что их чадо вырастет и останется с этим миром один на один, где ему самому придется умываться, варить себе кашу или ходить за хлебом.

Отметила Юлия Валентиновна и одну важную деталь в оборудованной учебной квартире - доску с расписанием на каждый день, на которой были расписаны дни недели и подготовлены записки с действиями - завтрак, уборка, учеба.

Вроде мелочь, а вроде - необходимость. Обед по расписанию.Фото: архив "КП"

- Таким детям нравится, когда они знают, что с ними будет происходить. Они не любят спонтанности, боятся того, о чем их не предупреждали. Поэтому если с таким ребенком, подростком или взрослым повторять, что он будет делать завтра, послезавтра или на пятничном походе к врачу, это уменьшит количество стресса и поможет ему немного структурировать свою жизнь.

Проживать в квартире участники проекта будут с понедельника по пятницу, без ночевки. Что не составляет сложности, ведь прямо от комплекса идет рейсовый автобус до Центрального Рынка с 5 - 7-минутным окном курсирования. В течение дня к ним будут приходить педагоги, психологи, их будет курировать сопровождающий. В планах организаторов договориться о проведении занятий в спортивном комплексе «Красава», посадка деревьев с местными жителями, психологическая поддержка и обучение родителей.

Пилотный заезд ожидается до 1 сентября. В учебной квартире попробуют жить 7 человек - 6 человек с ментальными нарушениями и один с аутизмом.

Подобный проект, к слову, ровно в таком же формате реализован только в Санкт-Петербурге. Однако схожие проекты есть также в Пскове, Красноярске, Тюмени, Нижнем Новгороде и Белгороде, чей опыт помогает организаторам учесть все нюансы и правильно подойти к реализации программы.