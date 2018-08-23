Рейтинг самых популярных специальностей в вузах Перми 2018

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-23T16:39:50+03:00

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В пермских вузах подводят предварительные итоги приемной кампании - 2018. В Пермском научно-исследовательском политехническом университете популярными остаются специальности, связанные с нефтегазовой отраслью, строительством, экономикой, госуправлением. В Пермском национальном исследовательском университете самая высокая конкуренция среди желающих изучать иностранные языки. А в Пермском аграрно-технологическом университете, бывшей сельхозакадемии, наплыв абитуриентов на специальности ветеринаров и зоотехников.

Востребованными оказались и появившиеся в ПГНИУ и ПНИПУ новые специальности, связанные с нанотехнологиями. К примеру, в классическом университете на специальность «Нанотехнологии и микросистемная техника» конкурс оказался 11 человек на место: на 25 бюджетных мест было подано 275 заявлений. За обучение этой специальности на платной основе вуз предложил заплатить рекордную сумму - 189 тысяч рублей в год. Но желающих не нашлось.

Самая напряженная конкуренция желающих попасть на бюджетные места традиционно отмечалась в классическом университете и педагогическом университете.

В ПГНИУ средний конкурс среди поступающих на бюджетное дневное обучение составил 10 претендентов на место.

Самой популярной здесь по-прежнему осталась специальность «лингвистика английского языка», конкурс по ней оказался 42,6, то есть на одно место было подано более 42 заявлений. Почти такими же востребованными традиционно оказались «Экономика» (конкурс - 36,6) и «Менеджмент» (35,6).

В ПНИПУ средний конкурс среди поступающих на дневное обучение на бюджетные места был 8 заявлений на место. Самая высокая конкуренция наблюдалась среди подавших заявления на специальности «Нефтегазовая техника и технологии» и «Государственное и муниципальное управление» - 50 претендентов на одно место.

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете на одно бюджетное место было подано 6 заявлений.

Самой популярной оказалась специальность «Программная инженерия» (конкурс составил 12,3), следом идет «Экология природопользования» (9,7). В число лидеров вышла в этом году и специальность «Ветеринария» (8,7).

В Пермском гуманитарно-педагогическом университете на бюджетные места было подано более 10 заявлений на одно место. Здесь традиционно лидировали специальности «История и обществознание» (27 заявлений на место), «Право и обществознание» (конкурс составил 22) и «История и дополнительное образование» (11).

В остальных вузах итоги приемной компании пообещали проанализировать в ближайшее время.