После драки третьеклассников мама пострадавшего мальчика требует 250 тысяч рублей со школы

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-22T15:16:42+03:00

И столько же – с родителей ребенка, который участвовал в конфликте

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- После школьной драки в голове моего сына образовалась киста, - говорит 43-летняя пермячка Люция Кобус. - Денис (имена детей изменены. - Ред.) плохо спит по ночам: ему все время снятся кошмары, где он бесконечно падает затылком на пол.

В среду, 22 августа, в Мотовилихинском районном суде состоялось первое заседание по делу о конфликте двух третьеклашек, который продолжается уже два года.

«Мальчик перекинул сына через спину»

У пермячки Люции трое детей - взрослый сын Слава, 10-летний Денис и 6-летняя дочка. Когда Денис пошел в первый класс, у него начались проблемы с одноклассником. Между одноклассниками Денисом и Максимом сложились непростые отношения. И тот, и другой - активные и любознательные мальчики. Денис занимается в кружке судомоделирования, Максим - играет в футбол. В школе у мальчиков частенько случались стычки.

- В конце ноября 2016 года, Денис тогда еще во втором классе был, сын пришел ко мне на работу в продуктовый магазин, - вспоминает Люция. - Денис был бледный, его немного трясло. Сказал, что очень спать хочет. Я спросила, что случилось. Денис мне ответил: «В коридоре меня нагнал Максим, пихнул в дверь туалета, а потом перекинул вниз головой. Я сильно ушибся».

Люция возмущается: по ее словам, учительница просто отвела ребенка к медработнику, не позвонив ей и в «скорую помощь».

- Я сразу вызвала «скорую», - говорит Люция. - Уже был поздний вечер. Денис жаловался на головные боли, тошноту. Его клонило в сон. В заключении врача сказано, что у Дениса диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мы месяц лечились.

После больничного Люция пришла с сыном в школу.

- Я пошла к директору, которая ответила, что вообще не в курсе ЧП, - говорит Люция. - Я подошла к классной руководительнице и спросила: «Почему же вы «скорую» не вызвали?». А она ответила, что в этом не было необходимости, и попросила меня выйти из кабинета. Тогда я решила поговорить с родителями мальчика, на что мама Максима ответила: «Я вам ничем не обязана!». Мой сын пострадал, но никто тут не виноват, оказывается!

После этого инцидента Денис, по совету мамы, старался не связываться лишний раз с Максимом. Но конфликт разгорелся снова.

Люция с сыном после линейки 1 сентября. Фото из архива семьи

«МРТ показало, что у сына в голове появилась киста»

- Я знала, что Максим занимается борьбой, - продолжает Люция. - Поэтому он знает какие-то боевые приемы. Меня это беспокоило. В феврале этого года мне позвонил сын. Шепчет в трубку: «Мама, на меня опять Максим напал». Я поехала в школу. Когда учительница меня увидела, она подошла к Денису и сказала: «Ты зачем маму вызвал?». Это нормально вообще?

Как Денис рассказал маме, он стоял в столовой, чтобы взять обед. Сзади стоял Максим и стал его тыкать в спину. Денис развернулся и схватил мальчика за горло. Но учительница быстро разняла мальчиков.

После обеда у класса был английский язык.

- До начала урока оставалось несколько минут, учительница в классе разговаривала с кем-то из ребят и услышала громкий шум, - рассказывает Люция. - Видит, что между партами на полу лежат Максим и Денис. Денис мне объяснил: мальчик бросился на него, и они упали. Максим просто, а сын еще и стукнулся о парту. После этого он попросился в туалет и позвонил мне. А я уже сообщила в «скорую».

После обследования травм у Дениса не нашли, но он месяц ощущал слабость, у него изредка случались носовые кровотечения.

- Мы снова стали наблюдаться у невролога и решили сделать МРТ, - говорит Люция. - Оно показало, что у Дениса в голове образовалась киста! До этого, когда мы делали МРТ, аппарат ничего такого не показывал. Я считаю, что сын получил травму после того, как ударился о парту.

Люция обратилась в прокуратуру и в департамент образования, чтобы ведомства провели проверку в школе. Дениса сразу перевели в другой класс. А Люция решила взыскать компенсацию: 250 тысяч рублей с родителей хулигана, еще 250 тысяч - со школы.

- Они халатно относились к своим обязанностям: не следили за детьми, не вызвали «скорую», когда между мальчиками случилась первая драка, давили на сына, - считает Люция.

«Конфликт раздула мама»

- Мы считаем, что мать Дениса раздвувает конфликт, - говорят родители Максима.

Папа Максима, Сергей, работает на заводе, мама - ухаживает за престарелыми. Сына они с детства отдали в спорт.

- Максим у нас на футбол ходит, одно время посещал и волейбольную секцию, - говорит Сергей. - На борьбу он сходил пару раз, но понял, что ему не нравится. Так что никаких «приемов» он не знает. В инциденте, который случился в ноябре 2016 года, Денис не пострадал. Он сам говорил моей жене, что Максим его пихнул, но мальчик только задел стенку, даже не упал. А что уж было после школы - этого я сказать не могу. Может и получил травму, но уже после школы, явно не от моего сына.

Сергей считает, что Люция специально утрирует все в конфликте между мальчиками.Фото: Елена КОНОВА

Последний конфликт, перед уроком английского, по мнению Сергея, тоже сильно раздут. Мальчики поссорились, схватили друг друга и упали вместе.

- А эта киста у Дениса врожденная, даже в медицинском заключении так сказано, - говорит Сергей. - Мама мальчика сама все справки предоставила, в одной из которых написан диагноз - «врожденная киста».

Представитель школы также не согласен с иском против учреждения. По словам адвоката Александра Антипова, никаких подтверждений тому, что первую травму Денис получил в школе, нет.

- Также мы не видим связи между тем, что у мальчика нашли кисту, и дракой между мальчиками, - говорит адвокат.

На суде зачитали письмо от депратамента образования о том, что после конфликта школа оказала Денису психологическую помощь. Также специалист поработал с младшеклассниками и рассказал, как не доводить ситуации до таких крупных ссор.

На суде зачитали и характеристики, которые детям давали педагоги. По словам тренера Максима, ребенок активный, коммуникабельный и старательный. А одна из учительниц Дениса считает, что мальчик невнимательный и неусидчивый.

Следующее заседание суда состоится через неделю. Мы будем следить за этой историей.