2018-08-21T14:09:53+03:00
Общество

На выставку «Православная Русь» впервые привезли ковчег с мощами святого Александра Невского

Также впервые на одной площадке представлены пять святынь Пермского края
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото с выставкиФото с выставкиФото: Вероника РАНГУЛОВА
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С 17 по 26 августа на «Пермской ярмарке» в 13-й раз проходит выставка-форум «Православная Русь. Медовый Спас». Традиционно событие объединяет представителей храмов и монастырей, образовательных и семейных центров, специализированных издательств и предприятий. Всего в выставке принимает участие более 235 православных организаций из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Греции, Грузии, Сирии и Израиля.

Впервые из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, находящейся в Санкт-Петербурге, в Пермь прибыла великая русская святыня: ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. Александр Невский - покровитель дипломатов и воинов, к нему обращаются при любых жизненных проблемах. Православные молятся перед иконой о приобретении мужества и мудрости, отваги и доблести, о самопожертвовании ради высшей цели.

Фото с выставки Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Фото с выставкиФото: Вероника РАНГУЛОВА

Прикамские святыни

В этом году впервые на одной площадке представлены и пять святынь Пермского края.

Из Кудымкарской епархии на выставку доставили икону Божией Матери «Обвинскую» - единственное явление Божией Матери на Уральской земле. Как гласят летописи, 4 июня 1685 года в селе Карагай местному земледельцу Родиону Новикову явилась Пречистая Матерь и велела ему взять образ Богородицы и возвести в верховьях речки Гарь монастырь. На месте явления Богоматери и был заложен Верх-Язьвинский Успенский монастырь.

Икона святителя Николая Чудотворца приехала в Пермь из села Кыласово. Эту икону во второй половине XVII века нашли в кустах, на болотистом месте. На этом месте и был построен храм. Чудотворная икона прославилась многими исцелениями.

Из Соликамска привезена икона святителя Николая Чудотворца. С XVI века икона считается самой ценной реликвией города. Она оберегает верующих от бед.

На выставке также представлен и ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомучеников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.

Фото с выставки Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Фото с выставкиФото: Вероника РАНГУЛОВА

Бесплатные экскурсии и необычные подарки

На стендах выставки посетители увидят редкую монастырскую продукцию: иконы, церковную утварь, монашеское рукоделие, православную литературу, ювелирные украшения церковной тематики, религиозную скульптуру и сувениры.

В рамках выставки «Православная Русь» готовится насыщенная деловая программа. Здесь прочтут лекции, пройдут круглые столы и конференции, беседы о семейных ценностях, памятных и святых местах Пермского края. Для всех желающих организованы бесплатные экскурсии, записаться на которые можно при входе на выставку.

Музыкальным аккордом «Православной Руси» станет фестиваль духовной музыки «Радуйся, Пермская земля, память святых твоих празднующи!», который состоится 25 августа.

Традиционно вместе с выставкой «Православная Русь» проходит ярмарка «Медовый Спас». В отдельном павильоне развернуты торговые ряды с медом и другими продуктами, подарками к православным праздникам, домашней утварью, колоритной одеждой, ортопедической обувью. Посетители выставки смогут приобрести качественные товары от производителей по доступным ценам и выбрать самые разные, необычные и чудесные подарки: иконы, керамику, гжельскую роспись, изделия из бересты, вышивку, батик, православную одежду и украшения.

Фото с выставки Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Фото с выставкиФото: Вероника РАНГУЛОВА

Выставка «Православная Русь. Медовый Спас» (0+) проходит в выставочном центре «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59) с 17 по 26 августа.

Время работы:

17 августа - с 11.00 до 19.00

18 - 25 августа - с 10.00 до 19.00

26 августа - с 10.00 до 15.00

Вход свободный

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