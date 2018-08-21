2018-08-21T10:56:25+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

От варенья до черной икры - проект «Покупай пермское!» в лицах

Местные предприниматели посетили 4 успешных предприятия в Прикамье.
Алеся ГАЛИБУС
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Хлеб на разделку: первый пошел, второй пошел...Хлеб на разделку: первый пошел, второй пошел...Фото: архив "КП"
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Ни для кого не секрет, что у нас, в Перми, производят огромное количество качественных, свежих и, что не маловажно, вкусных продуктов. На сегодняшний день целый ряд товаров пермского производства можно встретить на рынках и в супермаркетах города. Причем разных сегментов - будь то промышленность молочная, колбасная или кондитерская. Проект «Покупай пермское!», получивший вторую жизнь в конце прошлого года, поддерживает как раз таких - наших, местных производителей.

Наука с любовью к человеческой жизни Фото: архив "КП"

Наука с любовью к человеческой жизниФото: архив "КП"

Как в шутку говорит вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, «проект на время уснул, но мы его пощекотали, разбудили и продолжаем обращать внимание потребителей на то, что они покупают на свой стол продукты в большинстве своем именно пермского производства - свое, родное».

Именно Елена, кстати, стала в середине августа главным участником экскурсионного тура «Покупай пермское!», в рамках которого она вместе с местными предпринимателями разных отраслей посетила четыре предприятия нашего города. Цель - посмотреть вживую на производство, продегустировать продукт и лично удостовериться в его пользе.

Большой путь маленького сухарика

Подобный тур уже был реализован, и в планах на ближайшее будущее организовать еще один осенью. Механика простая - в каждой поездке выбираются успешные предприятия края, готовые показать свое гостеприимство, и к ним с добродушным визитом приезжают представители бизнеса, желающие себя показать да на коллег посмотреть. В этот раз принимающей стороной стали производители сухариков, меда и хлеба, рыбы и черной икры и даже БАДов.

Дружелюбный маскот приветствовал всех гостей тура Фото: архив "КП"

Дружелюбный маскот приветствовал всех гостей тураФото: архив "КП"

Первыми на своем производстве гостей были рады видеть работники компании «Славянский вкус». Начав с продажи соленых семечек, этот производитель пришел к выпуску сухариков. Уже 19 лет его «Славянские сухарики» можно купить практически в любом магазине или киоске. И спрос не угасает, ведь на смену одному поколению школьников приходит другое, но данный перекус у детей и подростков остается самым популярным.

Экскурсия по производству началась с демонстрации стены, которую генеральный директор «Славянского вкуса» Андрей Пышмынцев назвал «стеной эволюции упаковки». На ней можно было пронаблюдать, как менялся дизайн всем известной пачки и как с каждым годом добавлялись различные вкусы. Рассказал Андрей и о том, что изначально они с другими собственниками не определили своей целевой аудитории правильно и планировали продавать сухарики как закуску к пиву, именно поэтому изначально на пачках сухарики чокались и весело проводили время с хмельным напитком в руках. Да и ставка была на два простых вкуса, отлично дополняющих пенную кружку, - с солью и с хреном. Однако, поняв, что их покупатели - это в основном дети, производитель расширил линейку вкусов и изменил персонажей упаковки. Так появились сухари с сыром, беконом, томатами, а завлекали их отведать мультяшные сухарики, которые любят спорт.

А на каком этапе у вас любовь в тесто замешивают? Фото: архив "КП"

А на каком этапе у вас любовь в тесто замешивают?Фото: архив "КП"

Экскурсия по производственному цеху оказалась короткая. Оно и не мудрено - рабочих не больше 10 человек, сам процесс проходит практически без человеческих ресурсов. Машина сама режет хлеб, сортирует, сушит его в печи, обворачивает в приправы и отправляет в пачки. Человеческие ручки здесь помогают только хлебу оказаться на ленте и пачкам - в фасованных коробках.В 2004 году было принято решение о выпуске пачек «Двойная доза», которая порадовала любителей этого продукта своими увесистыми 800 граммами. И до последних лет никаких более существенных изменений не происходило. Однако в прошлом году руководство пришло к решению выпускать еще два вида продукта, и к традиционным сухарям добавились воздушные и гренки - на любой вкус и цвет.

Дарья Прицкер, начальник отдела продаж компании «Славянский вкус» добавляет, что это удобно:

- На смену выходят две фасовщицы, каждая из которых собирает по 1000 коробок в день. Этого вполне достаточно, ведь мы работаем всего в одну смену. И у нас есть возможность повышения производства - увеличение количества смен и повышение оборота.

Цех как цех, однако самый главный секретный ингредиент их продукта Дарья под конец экскурсии все же раскрывает:

- Хлеб для нас печет Кунгурский хлебокомбинат на специальном замесе. Простой Дарницкий хлеб не даст такой воздушности, которая есть в наших сухарях. А второй секрет - резка караваев только после того, как они остынут, так в ваших пачках остается меньше крошек. Именно поэтому хлебушек к нам приезжает ночью, чтобы за 5 часов успеть остыть к рабочей смене.

Продукт с душой

Вторыми экскурсионный автобус встретили работники компании «Благодать». И первое, что подметили абсолютно все, - это отношение. Собственники, директора и простые рабочие - все здесь придерживаются одного правила: надо любить свое дело, ведь через человеческие руки передается любая энергетика, замешиваешь тесто с добром - и добро придет на стол покупателя. Даже расположение рабочих цехов, по их словам, не случайно - помещения они выбрали на базе, расположенной прямо в Сосновом бору - говорят, и запах, и энергетика созданы для производства натуральных продуктов.

В перечень этих продуктов, кстати, входят натуральный бездрожжевой хлеб, квас, варенья, медовые смеси, традиционный русский сбитень.

- Наша основная идея - трудиться с любовью и добром, поэтому и «Благодать». Как говорил Гиппократ: «Еда должна быть лекарством» - либо поддерживать, либо укреплять здоровье человека. По таким принципам делаем и квас, и варенье, и хлеб, – рассказал Александр Жулин, один из трех владельцев предприятия.

Продукты «Благодати» продают как в крупных продуктовых сетях, так и в специализированных магазинах здорового питания. На прилавках последних они стоят не случайно - нездоровыми такие продукты вряд ли можно назвать, ведь сырье компания старается закупать у производителей Пермского края. К примеру, овощи, фрукты и орехи поставляются им из Коми-Пермяцкого округа, Красновишерска. Последние сомнения о полезности ушли вместе с дегустацией. Медовые смеси с кунжутом и семечками подсолнечника, кабачково-апельсиновое варенье, бездрожжевой хлеб с изюмом, морковью и семечками, кваса на мяте, на яблоках с корицей - вся линейка продукции покорила экскурсантов, в меду купались даже местные осы.

Фитотерапия - природа в капсулах

Производство варенья из ягоды нам всем весьма понятный процесс. Равно как и полезные свойства, которые из этого продукта потом попадают в организм человека. Но как обработать в продукт такие же природные и полезные, но сложные вещи, как, например, березовый лист или травы стевии? Не прямиком же их в чай класть.

- Фото: архив "КП"

-Фото: архив "КП"

Об этом нам рассказали на третьем пункте - производственной базе компании «Миламед», которая создает пищевые добавки для здорового образа жизни.

Встретил гостей генеральный директор, кандидат медицинских наук Алексей Кулаков и поведал, как он пришел в этот бизнес:

- В Пермской фармакадемии, где я собственно и учился, мне досталась работа по исследованию активных свойств определенных растений. И еще тогда, помню, результаты исследований впечатлили. Для меня было открытием, что правильная работа с натуральным сырьем и грамотные комбинации ингредиентов могут дать значительные фармакологические результаты.

Тогда он еще не догадывался, что эти исследования - путь к его собственному делу. На сегодняшний день его детище - компания «Миламед» - производит более сорока препаратов для активных и успешных людей, кто следит за собой, чувствует ответственность за свое здоровье. Линейка продуктов представлена препаратами, направленными как на комплексное восстановление организма, так и на решение точечных проблем. Здесь и капсулы для концентрации внимания, и для контроля сахара, и даже комплекс препаратов для мужского здоровья, силы и энергии. Лаборатории компании образцовые – все сделано по ГОСТу и нормам СанПиН.

При экскурсии по производству гордо демонстрируют одно из важнейших своих приобретений – леофильную сушку, доставленную им специально из Китая. С помощью нее происходит сушка биовеществ под вакуумом без потери важных полезных свойств. По словам технолога, в зависимости от вещества, которое проходит сушку, меняется запах, который можно почувствовать в рабочих кабинетах. Листья березы переносят всех в баню, дрожжи - в пекарню, а вот участникам экскурсии повезло меньше. Терпкий запах, похожий на аммиак, преследовал их в каждом помещении предприятия и оказался ничем иным как запахом от сушки бычьих тестикул - одним из компонентов инновационного препарата для мужчин.

Осетр размером с ребенка

Больше всего участники экскурсии ждали приезд в Добрянский рыболовный центр. Многие гости оказались не любителями рыбалки, но осетр, стерлядь и сомы, которые в большинстве своем превышали привычные обычному человеку размеры, загипнотизировали даже их. Хотелось запустить руки в большие понтоны, где плескалась эта вкусная и огромная рыба.

Рыбные понтоны. Красота такая, что любому осетру позавидуешь! Фото: архив "КП"

Рыбные понтоны. Красота такая, что любому осетру позавидуешь!Фото: архив "КП"

Для тех же, кто нырять за ними не собирается, придумали магазины. Например, рыб конкретно этого центра можно приобрести в «Семье» и «Ленте» - там они еще живые, ждут своей участи в просматриваемых аквариумах. А здесь их участь еще далека, и рыбы просто живут в бассейнах, созданных прямо на территории речного пространства.

5250 рублей за 125-граммовую баночку. Может, не такая уж она и вкусная? Фото: архив "КП"

5250 рублей за 125-граммовую баночку. Может, не такая уж она и вкусная?Фото: архив "КП"

Здесь же добывают черную осетровую икру. Нина Попова, владелица базы, рассказывала участникам экскурсии о чипировании особей. В 5-летнем возрасте осетр уже готов к размножению и потому данные о возрасте рыбы фиксируются. На обратном пути от понтонов к летней беседке Елена Гилязова предлагала владелице центра рассмотреть предложение войти в число производителей, выпускающих свою продукцию под брендом «Покупай пермское!». Ответ не заставил себя долго ждать - Нина Попова поддержала вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты и пошла угощать экскурсионный автобус наваристой ухой и бутербродами с черной икрой.

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