На выставке «Православная Русь» пермяки часами ждут, чтобы помолиться у ковчега с мощами Александра Невского

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-17T15:00:08+03:00

- Моему ребенку всего две недели, но я все равно пришла сегодня сюда – поблагодарить Бога за сына, - говорит молодая мама Мария. – Каждое лето, когда в Перми проходит «Православная Русь», я обязательно посещала эту выставку. Молилась о ребенке, которого никак не могла родить. И чудо случилось.

В пятницу, 17 августа, на «Пермской ярмарке» уже в 13-й раз проходит выставка-форум Православная Русь. Медовый Спас». Участие в ней принимают представители храмов, монастырей и различных православных организаций России и других стран. Всего более двухсот участников.

Главное событие выставки – великая русская святыня, которую впервые привезли в Пермь из Санкт-Петербурга, из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Это ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского.

За помощью к святому обращаются с любыми жизненными трудностями, молятся о приобретении мужества и мудрости.

Кроме этого, на выставке представлены святыни Пермского края. Из Соликамска доставили главную православную святыню города – старинную икону святителя Николая Чудотворца.

Икона Божией Матери «Обвинская» привезена из Кудымкара. А из села Кыласово в Пермь доставили чудотворную икону Николая Чудотворца, которую нашли в лесу еще во второй половине 17 века.

На выставке также представлен ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомученников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня в Перми.

- Очень важно, что на нашу выставку откликаются и приезжают представители разных городов и стран, привозят свои святыни, духовную литературу, различные изделия, - сказал на открытии Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. – Пусть эта благодать покроет наш край и нашу страну. Обязательно приложитесь к этим святынями, которые проделали такой долгий путь до Перми. Обратитесь к ним со всей душой и сердцем.

На выставке «Православная Русь» можно купить освященные крестики, уникальные иконы, украшения, четки, свечи, подсвечники и другую церковную утварь. Также здесь продают кагор от различных производителей, масла, лечебные настойки, святую воду, бальзамы, травы и мази. Многие не проходят мимо натуральных тканей, павлопосадских платков, нарядов из хлопка, белорусского льна.

Еще здесь можно получить именной кирпичик, пожертвовав деньги на восстановление одного из храмов России.

Наталья рассказала, что ее сын родился раньше срока, есть проблемы со здоровьем. И сегодня она пришла сюда с маленьким Ваней и дочкой, чтобы попросить защиты и здоровья своим детями.

В рамках мероприятия будут проходить различные лекции и круглые столы - о семейных и духовных ценностях, о памятных и святых местах Пермского края.

На открытии выставки "Православная Русь" собрались первые лица города. Каждый нашел добрые слова в адрес организаторов, участников и верующих пермяков.

Пермяки несколько часов ждали возможности увидеть святыню из Петербурга - ковчег с мощами святого Александра Невского.

- Истинное христианство заключается не в словах, а в делах человека, - говорит отец Варлаам из Белогорья. – Каждый несет свой подвиг, но мы не должны забывать и о других: подать милостыню, навестить больного человека. Как сказал один очень мудрый человек, самый дорогой день – это день. Благодарите Бога за него, откройте свое сердце, когда Господь постучит.

В этом году Белогорский монастырь привез на выставку сразу несколько своих святынь. В том числе, иверскую икону Божьей матери, икону николая Чудотворца и мощевик.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий лично рассказывает посетителям выставки о святынях земли Пермской. И призывает не только покупать на выставке целебные травы и изделия мастеровых, но и подумать о душе, помолиться у икон.

Эта старинная чудотворная икона Николая Чудотворца привезена из Соликамска. Она считается самой ценной реликвией города.

Верующие могут помолиться у ковчега с частицами мощей святых Павла и Григория, новомученников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.

Многие пермяки пришли на выставку, чтобы помолиться о здоровье детей. Чтобы приклониться к святыням, многие ждут очередь не один час.

Выставка будет работать до 26 августа в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). 17 августа – до 19 часов, 18 – 25 августа – с 10 до 19 часов, 26 августа – с 10 до 15 часов. Вход бесплатный.

В павильоне рядом с торговым центром «Карусель» работает ярмарка меда. Здесь можно купить мед, пергу и различные деликатесы.

Кроме меда, здесь продают грибы (сушеные, соленые, маринованные), вяленые ягоды, орехи, белорусские колбасы, вкусные сборы чая и много чего еще.

На ярмарке продают мед на любой вкус: с маточным молочком, из белой акации, липовый, с прополисом, гречишный. Цены за килограмм начинаются от 600 рублей.