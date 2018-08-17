2018-08-17T15:00:08+03:00
Общество

На выставке «Православная Русь» пермяки часами ждут, чтобы помолиться у ковчега с мощами Александра Невского

Святыню впервые привезли в Пермь из Санкт-Петербурга
Вероника РАНГУЛОВА
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На выставку многие пермяки пришли с маленькими детьмиНа выставку многие пермяки пришли с маленькими детьмиФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Моему ребенку всего две недели, но я все равно пришла сегодня сюда – поблагодарить Бога за сына, - говорит молодая мама Мария. – Каждое лето, когда в Перми проходит «Православная Русь», я обязательно посещала эту выставку. Молилась о ребенке, которого никак не могла родить. И чудо случилось.

В пятницу, 17 августа, на «Пермской ярмарке» уже в 13-й раз проходит выставка-форум Православная Русь. Медовый Спас». Участие в ней принимают представители храмов, монастырей и различных православных организаций России и других стран. Всего более двухсот участников.

Главное событие выставки – великая русская святыня, которую впервые привезли в Пермь из Санкт-Петербурга, из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Это ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского.

За помощью к святому обращаются с любыми жизненными трудностями, молятся о приобретении мужества и мудрости.

Кроме этого, на выставке представлены святыни Пермского края. Из Соликамска доставили главную православную святыню города – старинную икону святителя Николая Чудотворца.

Икона Божией Матери «Обвинская» привезена из Кудымкара. А из села Кыласово в Пермь доставили чудотворную икону Николая Чудотворца, которую нашли в лесу еще во второй половине 17 века.

На выставке также представлен ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомученников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня в Перми.

- Очень важно, что на нашу выставку откликаются и приезжают представители разных городов и стран, привозят свои святыни, духовную литературу, различные изделия, - сказал на открытии Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. – Пусть эта благодать покроет наш край и нашу страну. Обязательно приложитесь к этим святынями, которые проделали такой долгий путь до Перми. Обратитесь к ним со всей душой и сердцем.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

На выставке «Православная Русь» можно купить освященные крестики, уникальные иконы, украшения, четки, свечи, подсвечники и другую церковную утварь. Также здесь продают кагор от различных производителей, масла, лечебные настойки, святую воду, бальзамы, травы и мази. Многие не проходят мимо натуральных тканей, павлопосадских платков, нарядов из хлопка, белорусского льна.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Еще здесь можно получить именной кирпичик, пожертвовав деньги на восстановление одного из храмов России.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Наталья рассказала, что ее сын родился раньше срока, есть проблемы со здоровьем. И сегодня она пришла сюда с маленьким Ваней и дочкой, чтобы попросить защиты и здоровья своим детями.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В рамках мероприятия будут проходить различные лекции и круглые столы - о семейных и духовных ценностях, о памятных и святых местах Пермского края.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

На открытии выставки "Православная Русь" собрались первые лица города. Каждый нашел добрые слова в адрес организаторов, участников и верующих пермяков.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Пермяки несколько часов ждали возможности увидеть святыню из Петербурга - ковчег с мощами святого Александра Невского.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- Истинное христианство заключается не в словах, а в делах человека, - говорит отец Варлаам из Белогорья. – Каждый несет свой подвиг, но мы не должны забывать и о других: подать милостыню, навестить больного человека. Как сказал один очень мудрый человек, самый дорогой день – это день. Благодарите Бога за него, откройте свое сердце, когда Господь постучит.

В этом году Белогорский монастырь привез на выставку сразу несколько своих святынь. В том числе, иверскую икону Божьей матери, икону николая Чудотворца и мощевик.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий лично рассказывает посетителям выставки о святынях земли Пермской. И призывает не только покупать на выставке целебные травы и изделия мастеровых, но и подумать о душе, помолиться у икон.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Эта старинная чудотворная икона Николая Чудотворца привезена из Соликамска. Она считается самой ценной реликвией города.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Верующие могут помолиться у ковчега с частицами мощей святых Павла и Григория, новомученников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Многие пермяки пришли на выставку, чтобы помолиться о здоровье детей. Чтобы приклониться к святыням, многие ждут очередь не один час.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Выставка будет работать до 26 августа в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). 17 августа – до 19 часов, 18 – 25 августа – с 10 до 19 часов, 26 августа – с 10 до 15 часов. Вход бесплатный.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

В павильоне рядом с торговым центром «Карусель» работает ярмарка меда. Здесь можно купить мед, пергу и различные деликатесы.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Кроме меда, здесь продают грибы (сушеные, соленые, маринованные), вяленые ягоды, орехи, белорусские колбасы, вкусные сборы чая и много чего еще.

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

-Фото: Вероника РАНГУЛОВА

На ярмарке продают мед на любой вкус: с маточным молочком, из белой акации, липовый, с прополисом, гречишный. Цены за килограмм начинаются от 600 рублей.

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