Рецепты заготовок на зиму от Екатерины Шпицы и Сергея Федотова

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-17T09:48:01+03:00

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Холодная весна помешала вовремя созреть огурцам, помидорам и кабачкам. Развитие теплолюбивых культур на пермских садовых участках к концу июня отставало более чем на месяц. Июльская жара слегка исправила ситуацию, но высокого урожая все равно не ожидается - из-за недостатка дождей.

- Если сейчас начнутся дожди, то поздние культуры - морковь, свекла, капуста - дадут нормальный урожай, - рассказывает доцент пермской сельхозакадемии Антон Лещев. - А вот на теплолюбивых огурцах, кабачках, патиссонах, перце весенняя непогода сказалась не лучшим образом. Они не получили достаточно тепла, поэтому созревают позже обычного и хорошего урожая не дадут.

Зато ягодами пермские дачники буквально «завалены». Хороший урожай дали и малина, и смородина, и жимолость.

- А вот с вишней - провал. В прошлом году из-за грибковых заболеваний чуть ли не половина деревьев в крае погибла, а те, что выжили, дали мало ягод, - говорит Антон Лещев. - И яблони «отдыхают» после прошлогоднего рекордного урожая. Зато ирга дала просто небывалый урожай

Антон Лещев поделился с читателями «Комсомолки» своим фирменным рецептом заготовки ирги.

Антон Лещев поделился фирменным рецептом заготовки ирги.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Изюм» из ирги от Антона Лещева

Собрать иргу, почистить ягоды от плодоножек и поставить сушить в духовку или электросушилку до полумягкого состоянии, чтобы ягоды стали вялеными, как изюм. Пересушивать не надо. Затем сложить в стеклянные банки и пересыпать сахарной пудрой, которая защитит «изюм» от заплесневения.

Рыжики по-охотничьи от Сергея Федотова

Сергей Федотов предпочитает охотничьи рецепты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У меня отец - охотник, и у него много охотничьих рецептов. Один из них - рыжики по-охотничьи. Рыжики надо порезать крупными кусками, залить водой и варить 30 минут с момента закипания. Потом слить воду и оставить грибы на 6 часов, чтобы вода из них полностью стекла.

Потом на 1 кг грибов взять 40 граммов крупной соли, лавровый лист, гвоздику, перец горошком, соцветия укропа и чеснок. Все это перемешать с грибами и уложить в эмалированное ведро. Сверху закрыть листьями черной смородины и придавить гирей.

Затем унести в погреб. Через две недели рыжики готовы. И если их держать в погребе, они хранятся весь год.

Десерт из крыжовника от пермского шеф-повара Дмитрия Кутарова

Дмитрий Гутаров предлагает определять качество овощей по запаху.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заготовки - простое дело. Если отойти от стандартных соленых огурцов и лечо, можно экспериментировать со вкусом. Например, солить помидоры с корицей и бадьяном, а в перец - добавлять бадьян и миндаль.

В заготовках очень важно качество продуктов. Все ингредиенты должны быть очень хорошими. Определять качество овощей и фруктов надо по внешнему виду и запаху. И томаты, и огурцы, и хрен - все должно хорошо пахнуть. И я бы посоветовал все заготовки делать в маленьких банках.

Очень простой и вкусный десерт можно сделать из крыжовника.

Крыжовник с цедрой апельсина и грецким орехом перемолоть, причем не в комбайне, а через ручную мясорубку. Добавить сахар на ваш вкус, разложить в банки и поставить в холодильник. Через неделю получается изумительный продукт.

Рисовый салат от Екатерины Шпицы

Взять 2 стакана круглозерного риса, отварить его до полуготовности. Потом начать варить маринад. Для этого взять 1,5 стакана сахара, 3 столовых ложки соли, 750 г масла и 2/3 стакана столового уксуса, все это вскипятить. Затем бросить в кипяток 2 кг нарезанного лука, тушить 10 минут. После этого добавить 2 кг болгарского перца, нарезанного дольками. Через 3 минуты - 2 кг моркови, нарезанной соломкой. Еще через 5 минут - 2 кг помидоров, нарезанных дольками. Все это варится еще 5 минут. Потом в массу добавить рис и тушить еще 15 минут, все время помешивая.

Этого количества салата хватает примерно на семь 900-грамовых завинчивающихся банок. Разложить в банки и накрыть чем-то теплым, к примеру, старым одеялом.