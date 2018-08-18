Пассажирский теплоход, идущий в Пермь, налетел на причал в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:01 2018-08-18T08:22:44+03:00

На его борту находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа

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Пассажирский теплоход «Капитан Пушкарев», выполнявший речной круиз по маршруту Ярославль - Пермь – Ярославль, подходя на стоянку в Сарапуле, в пятницу, 17 августа, столкнулся с деревянным причалом.

Фото: Ирина Дьячкова.

- В результате столкновения были повреждено покрытие носовой части теплохода, упал навес пассажирской зоны понтона и было повреждено дежурное помещение, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На борту теплохода находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Но из-за аварии теплоходу пришлось задержаться в Сарапуле.

- В 11.30 должны были отправиться в Чайковский. Но... полиция, прокуратура, солидные мужчины с портфелями, бумаги, протоколы... Лежу на шлюпочной палубе, греюсь на солнышке. Обедом накормили. Развлекают, - написала в Фейсбуке Ирина Дьячкова, одна из пассажирок теплохода.

По предварительным данным, причинами происшедшего стали ошибка капитана теплохода и сильный ветер. После ЧП теплоход осмотрели специалисты, которые не выявили серьезных повреждений. И вечером «Капитан Пушкарев» отправился далее по маршруту в Пермь.