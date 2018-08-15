В Прикамье молодой альфонс обманул полтора десятка 50-летних женщин, цитируя им Шекспира и Гете

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-15T10:25:27+03:00

«Он такой красавчик! А я такая доверчивая», - говорили потом его жертвы

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- Не знаю, о чем я думала, когда решила познакомиться с симпатичным парнем на десять лет моложе себя, - вспоминает свое романтическое приключение 48-летняя Марина. - Но он такой красавчик, так сладко говорил, а я такая доверчивая.

38-летний Андрей Васюков, конечно, не звезда из голливудского фильма, но широкоплечий, с открытой улыбкой и таинственным взглядом зеленых глаз. Одинокие женщины за сорок, коротающие вечера на сайтах знакомств, таяли от первых же его сообщений: «Вы такая приятная женщина! Ни разу такой не встречал!»

У Андрея была фишка, которая действовала безотказно на любую из дам: комплименты в стиле «ты единственная в своем роде». Дальше в ход шли глупые романтичные стишки. И для окончательного романтического нокаута - пара умных цитат из интернета, которые якобы принадлежат Шекспиру, Бернарду Шоу, Альберу Камю... Своей последней жертве он писал: «Если мое отсутствие ничего не меняет в вашей жизни, то мое присутствие в ней уже не имеет никакого значения».

Пока очарованные Андреем женщины мечтали о лав-стори, коварный пройдоха рисовал совсем другой сценарий. Каждая женщина - как очередная серия дешевенького сериала. Сюжет отличался лишь местом действия, а все остальное общее: после переписки дама приглашает кавалера в гости, а наутро она просыпается - ни жениха, ни денег, ни норковой шубы в шкафу.

Официально известно, что альфонс обманул 15 женщин, им всем около 50 лет. Но следователи не исключают, что есть еще обманутые, которым стыдно в полиции выглядеть дурехами.

Марина лишилась шубы и телевизора, но в полицию не пошлаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Давай познакомимся поближе»

48-летняя Марина - библиотекарь в одной из деревень в Пермском крае. Начитанная и интеллигентная женщина. Яркая пышная блондинка с искоркой в темных глазах.

- С мужем я развелась, когда сын и дочь были еще совсем маленькие, - рассказывает женщина. - Я купила дом в деревне, завела огород, скотину. Утром уходила на работу в библиотеку, а по вечерам рубила дрова, топила печь, сажала картошку. Словом, жила, как обычная деревенская женщина.

После развода личная жизнь не складывалась. Марина искала счастье на сайтах знакомств.

- Нормальных одиноких мужиков в нашей деревне нет, одни пьяницы, а я девушка продвинутая, интернету обучена, - смеется Марина. - Как-то сидела одна дома в жуткой депрессии и страдала от одиночества: сын уехал работать в Пермь, следом дочь - поступила учиться в университет. И тут пишет этот Андрей: «Привет, какая вы приятная женщина!»

- Он показывал мне фото мамы, отчима, брата, - продолжает обманутая женщина. - Потом признался, что был женат, остался маленький ребенок (позже выяснилось, что это ложь, никакого ребенка и бывшей жены нет).

Марина рассказывает, что ее новый поклонник изо всех сил старался казаться умницей. В диалоге цитировал Шекспира, сыпал умными фразами.

«Моя беда в том, что я все понимаю», - писал он и тут же как бы стыдливо признавался, что это не он такой умный, а Альбер Камю.

Марина зашла к Андрею на страничку в соцсети «ВКонтакте». «Написаны тысячи книг о способах сделать женщин счастливыми. Все впустую. Будьте честными - этого достаточно», - советовал Андрей своим подписчикам в соцсетях. Марина и другие жертвы альфонса таяли от этих слов. Ведь каждая мечтает об искренности.

- Мы переписывались несколько дней, и Андрей стал настаивать на встрече, - вспоминает Марина. Вечером Андрей позвонил Марине и сказал, что ждет ее у дома.

- Я вышла на улицу, мы прогулялись, посидели на лавочке, - вспоминает женщина. - Смотрю на часы - поздно уже, куда он поедет на ночь глядя. Я предложила переночевать у меня. Мы тогда были знакомы неделю, но он казался таким хорошим...

Съел салат, украл шубу

На следующий день парень засобирался домой, но как-то нехотя. Марина предложила остаться, тем более что завтра - ее день рождения, придут подруги и очень кстати будет мужчина, который пожарит для дам шашлыки. Андрей очаровал всех, колдуя за мангалом и цитируя фразы из интернета про жизнь и любовь. «Иногда нужно отпускать то, что причиняет нам боль, даже если с этим мы теряем часть своего сердца...» - говорил он дамам.

- Утром я поехала в Пермь к дочери, - рассказывает именинница. - Андрей отправился к себе домой.

На самом деле - лишь сделал вид. Парень вернулся. Хлипкий навесной замок поддался одному нажатию плеча. Молодой человек сгреб в большие мешки хозяйскую норковую шубу, кожаную куртку, упаковал в коробку плазменный телевизор.

- При этом не постеснялся залезть в холодильник и пообедать салатами, оставшимися после праздника, - вспоминает Марина.

В полицию Марине, по ее словам, идти было стыдно. А через несколько месяцев она листала на работе местную газету и увидела объявление, что ее... разыскивает полиция. Оказалось, что Андрея осудили за другую кражу и уже на зоне он признался, что ограбил и Марину.

- Андрей не смог точно описать, где находится мой дом, и оперативники искали потерпевшую, то есть меня, через СМИ, - вспоминает Марина. - Конечно, вещи мне не вернули. Он продал их сразу, как уехал от меня.

«Он меня усыпил и обокрал»

- Ничего не хочу слышать об этом мерзавце, - 45-летней продавщице Ксюше неприятно вспоминать о неудачном романе с парнем из интернета. - Мы познакомились на сайте знакомств, он милый и симпатичный. Правда, младше меня на восемь лет.

Ксения вспоминает, что новые отношения захлестнули ее, как вихрь. Сначала переписывались в соцсетях, а потом женщина пригласила своего знакомого в гости.

- Он приехал, мы хорошо провели вместе вечер и легли спать, - вспоминает она. - Когда я проснулась - ни Андрея, ни денег, ни телефона с ноутбуком. Я обратилась в полицию.

А вот 25-летняя Катя влюбилась в Андрея по-настоящему. Мечтала о свадьбе и детях. Парень обещал жениться, но с предложением тянул.

- Эту девушку, как ни странно, спасла я, - вспоминает наша первая героиня Марина. - Заметила в интернете их симпатию - лайки под фотками, романтические посты. Взяла и написала той девушке: мол, будь осторожнее, это обманщик.

Кате тяжело вспоминать об этой истории:

- Мне казалось, что он влюблен в меня до беспамятства, но после того, как мне написала Марина, я прекратила переписку, - рассказывает она. - Он обманул очень многих женщин. Даже больше, чем знают в полиции.

«Мой ласковый и нежный вор»

Все женщины, которые пострадали от рук этого человека, говорят об одном - очаровательный молодой человек, нежный и ласковый. И то и дело ловко вворачивает в разговор красивые фразы.

39-летний Андрей гастролировал по всему Пермскому краю. Пермь, Добрянка, Соликамск, Чердынь, Оса, Большая Соснова...

- Этого Васюкова мы, конечно, помним хорошо, - говорят в полиции. - Читаешь его дело, как криминальную мелодраму. Он, конечно, преступник, вор, но какой-то беззлобный. Вину признает, голову пеплом посыпает, обещает исправиться. И потерпевшие женщины на него зла не держат. Только не исправится он, натура такая.

Андрей нигде не учился после школы и в жизни не работал.

- В первый раз он попался еще в 2004 году, - рассказали в прокуратуре Сивинского района. - Был осужден на три с половиной года, вышел условно-досрочно, а через несколько месяцев снова сел на скамью подсудимых. Не успел выйти, снова сел. И так на протяжении четырнадцати лет. Все его преступления - это кражи, а все потерпевшие - одинокие женщины. Каждый раз на суде он раскаивался в содеянном, признавал свою вину, но спустя время принимался за старое.

Недавно его снова осудили за разбитое сердце и пропавшие вещи библиотекаря Марины. С учетом всех других судимостей молодой человек лишен свободы на семь с половиной лет. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.