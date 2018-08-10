Выйдя на пенсию, пермская балерина сбросила 61 кг и отправилась в горы

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-10T10:49:52+03:00

Бывшая танцовщица «Балета толстых» Лилия Казанцева за год со 146 килограммов похудела до 85

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- Доктор сказал мне: «Или худей, или садись в инвалидную коляску», - вспоминает Лилия Казанцева. - И тут же добавил, что в моем возрасте похудеть уже не удастся.

В 56 лет Лилия Казанцева весила 146 килограммов - при росте в 159 см. Она перенесла лазерное лечение варикоза. И после операции хирург предупредил ее: чтобы сохранить ноги, ходить нельзя. Можно только лежать и сидеть. В крайнем случае передвигаться медленно, с тросточкой.

Но бывшая балерина решила не сдаваться. И худеть.

В «Балет толстых» тех, кто весил меньше сотни, не брали

- Особо худой я не была никогда, - рассказывает Лилия. - Но серьезно потолстела после родов. Рожала на пятом курсе, сдав досрочно все экзамены. Нервное напряжение сказалось, и я поправилась на 40 с лишним килограммов, а потом еще за два года набрала вес. В итоге я весила 118 - 120 килограммов.

Муж превращение жены в пышечку воспринял нормально. Даже с радостью.

Лилия Казанцева и Евгений Панфилов. 1995 год. Фото: из семейного архива.

- Он мне говорил: «Хоть никто на тебя смотреть не будет», - смеется Лилия. - Я тогда была очень хорошенькая, и стоило мне от него хоть на метр отойти, ко мне кто-нибудь знакомиться подходил. А когда потолстела, у меня возник комплекс. Никуда ходить не стала, после работы - домой.

Работала Лилия Казанцева учителем английского в школе. Однажды она впервые попала на спектакль «Балета Евгения Панфилова». И с тех пор не пропустила ни одного его балета. Ходила на спектакли каждую пятницу, как по расписанию. И в 1993 году, узнав о том, что объявлен кастинг в «Балет толстых Евгения Панфилова», решительно направилась в театр.

- Я пришла не танцевать, я боготворила Евгения Панфилова, мне просто хотелось увидеть его вблизи.

На кастинг Лилия пришла самой первой, аж за два часа до начала. Ей было тогда 33 года, и она весила 120 килограммов. И ее взяли в балет.

Раньше Лилия Казанцева предпочитала пляжный отдых. Фото: из семейного архива.

Муж только посмеялся: «Ты же взрослая женщина, неужели ты считаешь, что тебя реально выпустят на сцену?» Но через полгода «Балет толстых» выпустил первый спектакль. И с этого момента Лилию перестал волновать ее вес. Более того, если вдруг она немного худела, балетмейстер обзывал ее «худышкой» и грозил убрать с первой линии.

- Поэтому некоторые наши балерины подкладывали под одежду поролон, чтобы казаться толще. А одна девушка даже поддевала вниз бронежилет.

Спустя 10 лет Лилия весила 128 килограммов, объем талии был 128 см, а груди -146.

Перепробовала все способы

Уйдя из театра, Лилия Казанцева еще потолстела - закончились изматывающие репетиции, телу не хватало нагрузки. Она попыталась похудеть с помощью диет. Но безуспешно.

- Я и кодировалась, и гербалайф пила, - говорит она. - Кто какие средства бы ни предлагал - я пробовала все. Ездила в другие города на семинары по похудению.

Лилии удалось сбросить 37 кг, но потом она набрала их снова. И надолго прекратила все попытки. Вплоть до прошлого года. До операции.

- Отступать мне было некуда, и я занялась собой, - рассказывает Лилия.

Вначале она попыталась похудеть с помощью медицины. Ей в желудок установили специальный баллон, который занимает две трети объема желудка и позволяет быстро насытиться, то есть меньше есть. За полгода Лилия похудела на 12 килограммов, но этого было мало.

И тогда она разработала свой способ.

Как худела Лилия

- С питанием я решила больше не экспериментировать. Никаких диет и никаких запретов. Имеет значение только размер порции и частота, - объяснила Лилия. - Я могу есть 6 - 7 раз в день, но понемножку. И не отказываю себе ни в чем. Хочу сала - поела сала. Но очень маленький кусочек. Вчера постряпала гору посикунчиков. Сама съела только один. Остальное - гостям.

Лилия сменила всю посуду. Теперь в ее доме только маленькие кастрюльки и тарелочки.

- Главное - надо есть по чуть-чуть и успеть поесть до того, как появится голод, - делится секретом похудевшая женщина. - Я сейчас никогда не испытываю голод. Если мне надо уехать на 3 - 4 часа, беру с собой еду. Ем через каждые два часа. Нельзя хотеть есть. Потому что когда хочешь есть - ешь сколько попало и что попало. Раньше не понимала, как девушки наедаются одним стаканчиком йогурта. Сейчас в жару йогурт для меня спасение. Также с собой всегда вожу сухофрукты, орехи на перекусы.

Второй секрет - специальная дыхательная гимнастика бодифлекс. Ее Лилия делает каждое утро, лежа, едва проснувшись. И еще - дыхательные упражнения «вакуум живота». Им, по словам Лилии, научиться легче, чем дыханию бодифлекс. Их она делает даже в машине, остановившись на красный сигнал светофора.

И третий секрет - спорт. Четыре раза в неделю групповые занятия в спортклубе по направлениям «Здоровая спина», «Здоровые суставы» и фитбол. Кинезитерапия, силовые занятия в тренажерном зале. Плюс бассейн.

И вот итог. Год назад Лилия весила 146 килограммов, сейчас - 85.

И в горы, и на Монмартр пешком

Похудев, Лилия Казанцева вернула себе и былую активность.

- Раньше я даже по магазинам не ходила. Подъезжала, заходила в определенный отдел, а ходить-бродить не могла. Болели ноги и спина, - вспоминает она. - Зато сейчас отрываюсь по полной.

Недавно она с дочкой и внучкой ездила на Усьву.

- Там каменные угоры, снизу кажется - невозможно туда залезть, - рассказывает отважная женщина. - Но красота такая! Пока наши ставили палатку, я решила подняться и сделать селфи. Стала подниматься в гору, дошла до березки, которая казалась с земли недостижимой. Смотрю - уже и до вершины недалеко.

Сейчас Лилия Казанцева мечтает объездить весь мир.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перепугавшись за мать, дочь Лилии стала тоже подниматься в гору. Но на полпути остановилась, начав задыхаться. И стала кричать: «Мама, не смей лезть дальше, мне страшно!»

- Пришлось спускаться, так красивых снимков и не сделала, - смеется Лилия.

А еще она стала ездить в путешествия. Если раньше выбирала пляжный отдых, то теперь Лилия хочется увидеть весь мир. Недавно они с 9-летней внучкой Евой съездили в тур по Европе.

- Мы с ней весь Париж пешком обошли. Весь день бродили. На Монмартр поднимались, - рассказывает Лилия Казанцева. - Теперь у меня мечта - собрать единомышленников моего же возраста и отправиться в большую поездку.